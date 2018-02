"Demandez l'asile... comme ça, on vous renvoie en Italie": la réaction d'Alexis Deswaef au message de Charles Michel

Sur Twitter, le président de la Ligue des Droits de l'Homme Alexis Deswaef a réagi au "message aux migrants" que le Premier Ministre a fait passer dans une interview au Soir. "Mon message est le suivant comme Premier ministre. À ces migrants, je dis : demandez l'asile ! Rentrez dans le cadre de l'État de droit"

"'Mon message aux migrants : demandez l'asile. Comme ça, on vous renvoie tous en Italie.' Il n'y comprend vraiment rien ou il fait semblant ?" a tweeté Alexis Deswaef, en assortissant son commentaire d'un hashtag #ReglementDublin .

C'est en effet la thèse d'un certain nombre d'observateurs et acteurs de l'accueil des réfugiés: si les migrants du parc Maximilien ne demandent pas l'asile en Belgique (et sont donc expulsables), c'est à cause de cette convention signée par la Belgique, qui règle toute la question des demandes d'asile dans l'Union européenne: selon le règlement de Dublin, tout migrant doit demander l'asile dans le premier pays de l'Union européenne dans lequel il est arrivé. Il y a donc de fortes chances que ce soit en Italie, en Grèce, en Espagne, ou à Malte.

"C'est pour ça que les réfugiés ont peur, ils ne veulent pas être renvoyés en Italie où la situation d'accueil est très compliquée", plaidait d'ailleurs Karine Lalieux dans l'émission "A votre Avis". "On demande au gouvernement de faire preuve d'un peu de solidarité, et de suspendre Dublin".