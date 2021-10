Demandes d'asile en hausse: des engagement sont en cours pour accélérer les procédures, selon le commissaire général aux réfugiés

Bruxelles : grève du personnel du centre Fedasil du Petit Château ce lundi (18/10/2021) -... C’est la grève au centre Fedasil du Petit Château ce lundi. Le personnel de ce centre d’arrivée des candidats réfugiés se croise les bras pour dénoncer des conditions de travail devenues impossibles avec l’afflux de demandeurs d’asile. Les incidents se multiplient et le personnel ne se sent plus en sécurité.