Delphine devient de Saxe-Cobourg-Gotha : mais qui sont les Saxe-Cobourg-Gotha ?

Nouveau patronyme pour Delphine, lequel est relié à une famille dont l’origine remonte au début du 19e siècle. La maison allemande de Saxe-Cobourg et Gotha est fondée en Allemagne en 1826 par Ernest III, ancien Duc de Saxe-Cobourg-Saalfeld, fils de François de Saxe-Cobourg-Saalfeld. Ce duché (situé dans les actuelles Thuringe et Bavière) est obtenu quelques années plus tôt à la suite d’une union entre la grande soeur d’Ernest avec un membre de la maison de Russie, Constantin Pavlovitch de Russie. Ce territoire confie à la famille prospérité et puissance. Explications.

C’est officiel : Delphine Boël va changer de nom de famille et s’appeler Delphine de Saxe-Cobourg et Gotha. Le contenu de l’arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles, que la RTBF vous révélait ce jeudi, confirme ce qui avait déjà été tranché par la justice : Delphine est bien la fille naturelle du roi Albert II .

Cela, c’est pour la maison de Saxe-Cobourg-Gotha et son origine. Mais comment en arrive-t-on à Albert II et à Delphine mais aussi à d’autres familles régnantes en Europe ?

Ernest avait huit frères et soeurs. L’un d’eux est Léopold, né en 1790. Prince allemand, officier dans l’armée impériale russe, émigré au Royaume-Uni, marié à la princesse Charlotte de Galles (avant de la perdre), Léopold se voit attribuer un royaume, celui de Grèce, en 1829. Il refuse. En 1830, par contre, il accepte de monter sur le trône du tout nouveau royaume de Belgique. Il est choisi par le Congrès national, la première assemblée belge et le régent Erasme-Louis Surlet de Chokier. Le Congrès s’est tourné vers le prince allemand, pour ses compétences militaires, diplomatiques et en raison de ses relations actuelles et futures avec les autres familles régnantes européennes.

Royaume-Uni, Portugal, Bulgarie

C’est-à-dire ? Du premier mariage d’Ernest, naît notamment Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, qui deviendra prince consort du Royaume-Uni après son union avec la Reine Victoria, qui n’est autre que sa cousine. Autre branche, celle du prince Ferdinand, descendant des Saxe-Cobourg et Gotha, prince et roi des Bulgares entre 1887 et 1918.

On retrouve également les Saxe-Cobourg et Gotha au Portugal. Pour être précis, c’est la maison de Bragance-Saxe-Cobourg et Gotha issue de Ferdinand-Auguste. C’est le neveu de Léopold de Belgique et cousin de la reine Victoria. Ferdinand-Auguste devient roi après son mariage avec Marie II de Portugal, en 1836.