Delphine Boël : Albert "venait presque tous les jours chez nous"

Quelque temps plus tard, ils entament une relation, qui va durer… 18 ans ! " C’était une histoire entre un homme et une femme, et c’était l’amour avec un grand A ".

Vraiment ? Ce n’est pas du tout ce qu’a vécu et confié la mère de Delphine en 2013, Sybille de Sélys Longchamps. Dans Notre fille s’appelle Delphine, un film confession, réalisé par la chaîne flamande Vier et rediffusé ce soir sur RTL/TVI, et dans une longue interview à l’émission de la RTBF C’est du Belge, la mère de Delphine Boël a raconté sa relation avec Albert.

Mais cette naissance ne dérange pas Albert. A cette époque, son mariage avec Paola est en train de sombrer. Ils vivent séparément, et ils envisagent de divorcer. Le roi Baudouin ne s’y oppose plus. Pour Albert, est même question de reconnaître Delphine. Les avocats travaillent aux termes du divorce. Le gouvernement est d’accord. Mais finalement, Baudouin demande à Albert d’attendre.

De cette relation naît Delphine, le 22 février 1968. Sybille de Sélys raconte : " Je devais accoucher et j’avais menti à propos de la date, parce que je ne voulais pas que mon mari soit présent à l’accouchement. Juste avant, je me suis confiée à une bonne amie. Je lui ai demandé d’appeler Albert directement après. Normalement une naissance est un événement heureux. Pour moi, c’était une catastrophe ".

En accord avec le gouvernement et le cabinet du roi, les avocats d’Albert et de Paola négocient. Albert devra renoncer à la succession au trône, le roi Baudouin se chargera de la formation du Prince Philippe. On est presque d’accord, mais une des dispositions va coincer. Sybille de Sélys : " Je n’étais pas autorisée à voir les enfants d’Albert. Et pour moi, ne pas pouvoir voir les enfants de l’homme qu’on aime, cela veut dire que l’on est une mauvaise femme. Et je ne voulais pas être cette mauvaise femme ".

Avec le recul, la mère de Delphine confie qu’elle n’aurait pas pu assumer ce divorce. Elle est convaincue qu’Albert ne l’aurait pas supporté non plus. Elle fait savoir qu’elle renonce à la procédure et qu’elle part à Londres.

A Londres, Albert continue à lui rendre visite régulièrement. Mais en 1984, Albert et Paola fêtent leurs 25 ans de mariage. La réconciliation, sous la houlette du renouveau charismatique est en marche. Albert coup les ponts avec Sybille et sa fille.

L’affaire Delphine Boël : il fallait que je cache ma fille

L’affaire Delphine Boël éclate en octobre 1999, avec la publication d’une biographie de Paola par le journaliste flamand Mario Daneels. Il y révèle l’existence de la fille illégitime d’Albert II.

Sybille de Sélys : " La réaction du Palais a été totalement négative. C’était la panique complète. Ils ne savaient pas comment réagir. Il fallait que je cache ma fille, alors qu’elle avait déjà plus de 30 ans… Albert aurait pu me dire : ne t’inquiète pas, on va faire quelque chose pour que ça s’arrange. Ils n’ont rien fait. J’ai senti un abandon total ".

En 2001, Delphine appelle son père. " Tu n’es pas ma fille, lui a-t-il répondu. " Tu sais bien que je ressemble à ta mère la Reine Astrid, dit-elle. Et là, raconte la mère de Delphine, il a " pété un câble. Ce fut leur dernier coup de fil ".