Delpérée, Maingain, Reynders, Cheron, Onkelinx... ces députés qui vivent leur dernier jour à la Chambre

Les mauvaises langues diront qu'au Parlement, ils font partie des meubles. Laurette Onkelinkx (PS), Olivier Maingain (Défi), Didier Reynders (MR), Francis Delperée (cdH) ou Marcel Cheron (Ecolo) vont tous quitter le Parlement fédéral. Certains le quittent par choix, d'autres pour cause de décumul. Didier Reynders lui quitte la scène belge pour briguer un mandat international. Ces départs ne vont pas sans poser de questions, notamment au sujet d'indemnités de départ qu'ils pourraient toucher. Certains ont d'ailleurs déjà annoncé qu'ils y renonçaient. Mais avant cela, retour sur les parcours de certains de ces "éléphants du Parlement".

Laurette Onkelinx (PS) Onkelinx, De Croo, Delpérée, Maingain, Reynders... ces députés qui vivent leur dernier jour à la Chambre - © THIERRY ROGE - BELGA Elle l'avait annoncé dès le mois de septembre 2017, Laurette Onkelinx quittera la vie politique "active" à la fin de sa législature. A l'époque, les scandales de Publifin et du Samu social à Bruxelles (elle est et reste présidente de la Fédération du PS bruxellois jusqu'à l'automne prochain) avaient fortement influencé sa décision de faire un pas de côté. Néanmoins, ce que la Chambre retient des 32 années passées par Laurette Onkelinx en tant que députée ou ministre, ce sont ses discours passionnés pour "combattre l'injustice", comme elle le rappelle dans une interview donnée au Soir ce jeudi. Au-delà des affaires liées au PS, Laurette Onkelinx, la Liégeoise, a aussi connu des périodes moins joyeuses dans sa vie politique, comme son arrivée à Schaerbeek pour tenter de rafler le maiorat local à Bernard Clerfaÿt (FDF) en 2006. Un coup raté.

Didier Reynders (MR) Onkelinx, De Croo, Delpérée, Maingain, Reynders... ces députés qui vivent leur dernier jour à la Chambre - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA Longtemps adversaire de Laurette Onkelinx à Liège, puis à Bruxelles, Didier Reynders aussi devrait quitter la Chambre à la fin du mois de mai. Député depuis 1992, ministre sans discontinuer depuis 1999 (aux Finances, puis aux Affaires étrangères), Didier Reynders fut l'un des hommes forts du Mouvement Réformateur (MR), au point d'en être président de parti de 2004 à 2011 avant d'en être débarqué par "le clan Michel". Pour autant, contrairement à Laurette Onkelinkx, Didier Reynders ne quitte pas totalement la vie politique. Il brigue en effet un mandat international : la présidence du Conseil de l'Europe. En concurrence avec une candidate croate, il saura à la fin du mois de juin si sa candidature est retenue. En attendant, Didier Reynders est bien tête de liste pour le Fédéral à Bruxelles. En cas d'accession au Conseil de l'Europe, il n'assumera pas ce poste et quittera l'arène politique belge.

Olivier Maingain (Défi) Onkelinx, De Croo, Delpérée, Maingain, Reynders... ces députés qui vivent leur dernier jour à la Chambre - © ERIC LALMAND - BELGA 27 ans et 5 mois, c'est le temps qu'aura passé Olivier Maingain sur les bancs de la Chambre. Élu en 1991 sous la bannière FDF, il devient député FDF-PRL (ancêtre du MR) après le mariage deux partis en 1993. Président du FDF à partir de 1995, Olivier Maingain devient superstar dans l'arrondissement électoral de Bruxelles-Halle-Vilvoorde : il décroche le plus grand nombre de voix de préférence lors des élections de 2007 et 2010. Malgré ces scores personnels élevés et un association entre son parti et le MR qui a participé à plusieurs gouvernements dans les années 2000, jamais Olivier Maingain n'a été ministre. Dans la logique de décumul, Défi, comme d'autres partis souhaite voir appliqué le principe de "1 élu - 1 mandat". Ré-élu bourgmestre de sa commune, Woluwé-Saint-Lambert, en octobre dernier, il ne brigue aucun mandat en mai prochain. Il est néanmoins 8e et dernier sur la liste Défi à l'Europe, mais le parti n'a aucune chance d'y décrocher un élu.

Marcel Cheron (Ecolo) Onkelinx, De Croo, Delpérée, Maingain, Reynders... ces députés qui vivent leur dernier jour à la Chambre - © DIRK WAEM - BELGA Beaucoup moins connu du grand public que ses quatre futurs ex-collègues, Marcel Cheron a néanmoins fait son entrée au parlement fédéral en 1991. Depuis lors, le Nivellois est passé à peu près partout, le parlement wallon, le parlement de la Communauté française, le Sénat et un retour à la Chambre entre 2014 et 2019, son dernier mandat. Chez Ecolo, malgré la règle théoriquement du "maximum deux mandats consécutifs", Marcel Chéro est tout simplement l'élu le plus ancien, avec 28 années de vie parlementaire. Cette règle propre à Ecolo et qui date de l'origine du parti dans les années 80 n'est plus respectée ces dernières années.

Francis Delpérée (cdH) Au cdH, cette annonce était l'un des rebondissements de la campagne pour ces élections : Francis Delpérée ne sera pas sur les listes à la Chambre, où il était annoncé. Au sein du cdH, ce professeur de droit constitutionnel était proche de Joëlle Milquet qui devait être tête de liste bruxelloise pour la Chambre. Mais à trois jours du dépôt des listes, Joëlle Milquet se retire, Georges Dallemagne reprend la tête de liste. Les deux hommes ne s'apprécient pas et Francis Delpérée refuse la place qui lui était prévue. Bien qu'expérimenté, Francis Delpérée n'est pas si ancien dans la vie politique belge. Il n'est devenu sénateur qu'en 2004, avant de devenir députée bruxellois puis député fédéral.

Herman De Croo (Open Vld) Onkelinx, De Croo, Delpérée, Maingain, Reynders... ces députés qui vivent leur dernier jour à la Chambre - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA S'il n'est plus à la Chambre mais au parlement flamand depuis 2014, Herman De Croo n'en détient pas moins le record de longévité dans les parlements. Député depuis 1968, ministre entre 1974 et 1988, président de la Chambre entre 1999 et 2007, Herman De Croo a, à peu près tout connu, sauf un poste de Premier ministre qu'il n'a jamais été en position de revendiquer, même lors du gros succès de l'Open Vld aux élections de 2011. C'était alors Guy Verhofstadt qui menait la danse chez les libéraux flamands. Côté record, on retiendra aussi qu'il est le 5e bourgmestre de Brakel dans la famille De Croo, son fils Alexander est logiquement le 6e. Ces dernières années, Herman De Croo portait l'étiquette de sage en politique belge, souvent consulté lors des périodes de crise. Il est aussi, dans une Flandre de moins en moins royaliste, resté très proche de la monarchie.

Pieter De Crem (CD&V) Onkelinx, De Croo, Delpérée, Maingain, Reynders... ces députés qui vivent leur dernier jour à la Chambre - © NICOLAS MAETERLINCK - BELGA Il est député depuis 1999, ministre fédéral sans discontinuer depuis 2007 et pourtant... c'est peut-être l'un des visages les moins connus du côté francophone. Pieter De Crem, 56 ans, actuel ministre de l'Intérieur depuis le départ de la N-VA du gouvernement ne jouera plus de rôle à l'échelon national à partir du mois de mai. Lui qui vient d'être réélu bourgmestre dans sa commune d'Aalter a choisi de s'y consacrer pleinement.

Jusqu'à 458.000 d'euros brut d'indemnités de départ Ces différentes annonces de départ ont provoqué quelques questions quant aux indemnités de départ de ces élus. Et pour certains, elles peuvent sembler grasses : jusqu'à 458.000 euros brut, soit environ 250.000 euros net. Historiquement, ces indemnités étaient prévues car un député n'est pas un salarié classique qui peut toucher le chômage à la fin de son contrat. Pas de chômage, il leur fallait donc un revenu mais il fallait aussi éviter tout conflit d'intérêt né de ce manque de revenus, comme l'expliquait le Pr Behrendt (ULiège) au Soir en septembre 2018. "Cet argent était prévu pour éviter que certains députés ne se précipitent vers des fonctions dans le privé qui pourraient présenter un conflit d’intérêts avec leur ancien mandat. Par exemple un job dans le secteur pharmaceutique pour un ancien député de la commission Santé." Indemnités, comment ça marche ? Chaque année passée au parlement rapporte deux mois d'indemnité de départ à l'élu. Autrement dit, un élu qui ferait un mandat de cinq ans a droit à 10 mois d'indemnité (5 x 2 mois). Un mois d'indemnité correspond environ à 9.500€ brut soit 4.500€ net. Dans le cas de ce député qui a réalisé un mandat de 5 ans, il percevrait donc 9.500€ brut pendant 10 mois, après son départ de la Chambre, soit 95.000€ d'indemnités. Mais dans le cas de nos élus à la longue longévité ci-dessus, les montants explosent : 286.000 euros brut pour Christine Defraigne, 376.000 euros brut pour Pieter De Crem, 390.000 euros brut pour Herman De Croo, 439.000 euros brut pour Marcel Cheron et 458.000 euros brut pour Olivier Maingain et Laurette Onkelinx. Dans les cas de ces deux derniers, ils atteignent le plafond de rémunération, à savoir 48 mois d'indemnité. Pour les élus de 2014 et après, ce plafond a été descendu à 24 mois, soit maximum 229.000 euros brut. Ceci dit, ces indemnités ne tombent pas d'elles-mêmes, les députés doivent la demander au bureau de la Chambre dans les trois mois précédant leur départ. Certains ont déjà annoncé qu'ils n'allaient pas la demander comme Herman De Croo qui déclarait à la VRT y renoncer pour "sortir de la politique sans compromettre (sa) réputation". Notons enfin que depuis 2014, ces indemnités ne sont plus dues en cas de départ volontaire de la Chambre, ce qui a eu pour effet de réduire considérablement le nombre de départ en cours de législature. Toujours est-il que ces indemnités de départ sont des sujets sensibles. Tout le monde est à peu près d'accord de réduire ces indemnités, par exemple en faisant de ces mandats politiques des CDD "classiques" donnant droit à des allocations de chômage "classiques", mais il faudrait garder ces fonctions de femme et d'homme politique attractives... eux qui sont déjà fortement critiqués par ailleurs.