Deliveroo, Uber... Bientôt une consultation sur l'économie de plateforme et ses travailleurs

Un "forum de consultation" sera mis en ligne en septembre prochain pour permettre le débat au sujet de l'économie de plateforme et du statut de ses travailleurs, communiquent ce vendredi les ministres de l'Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne, et des Indépendants David Clarinval.

Cette consultation des principaux intéressés (travailleurs, gestionnaires de plateformes, etc.) doit permettre d'évaluer la loi sur la nature des relations de travail et, in fine, de l'adapter si nécessaire, dans le but d'assurer des conditions de travail adéquates dans ce secteur qui s'est envolé ces dernières années, et dont on ne connait pas exactement l'ampleur de la main-d'oeuvre. Entre 10.000 et 80.000 personnes seraient actives dans différents secteurs, selon le communiqué des deux ministres.

Faire passer la discussion d'un débat purement idéologique à un débat concret

Le débat se concentrera sur les plateformes qui "organisent le travail via une application 'donneuse d'ordre'", indique le cabinet Dermagne.

L'initiative est d'ores et déjà saluée par Deliveroo, entreprise de livraison de repas qui dit utiliser 3000 coursiers sous statut indépendant en Belgique. La consultation "permettra de faire passer la discussion d'un débat purement idéologique à un débat concret qui reflète réellement le désir et les besoins du travailleur de la plateforme", communique vendredi en réaction son porte-parole Rodolphe Van Nuffel. La société souhaite aboutir à des "propositions qui permettraient aux plateformes d'offrir une plus grande protection" tout en maintenant la flexibilité du statut indépendant, affirme-t-il.