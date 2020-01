Deliveroo : les syndicats engagent les coursiers et ex-coursiers à se joindre à leur action en Justice

Deliveroo, la plateforme de livraison à vélo, doit répondre devant le tribunal du travail de Bruxelles d’infractions à l’ONSS.

L’auditorat du travail lui reproche de ne pas déclaré comme salariés ses coursiers, et donc d’avoir éludé de payer les rémunérations de salariés et les cotisations sociales.

La Justice s’est emparée de cette affaire il y a 2 ans. Puis en décembre dernier, l’auditorat du travail décidait d’assigner Deliveroo en Justice. Une première audience a eu lieu lundi au Tribunal de travail de Bruxelles.

Les syndicats engagent les coursiers à se joindre à eux pour pouvoir bénéficier des avantages d’un jugement favorable

Les syndicats engagent les coursiers mais aussi les ex-coursiers à se joindre à eux, s’ils veulent espérer les avantages d’un jugement favorable. Les United Freelancers de la CSC, et la FGTB rappellent que cette action de l’auditorat du travail est une action "générale". Mais Pour que le jugement et les avantages qui en découlent puissent s’appliquer à une situation personnelle, chaque coursier doit faire "intervention volontaire" dans cette action. Lundi 5 d’entre eux l’ont déjà fait.

La CSC-United Freelancers et la FGTB ont mandaté deux avocats pour représenter tous ceux qui désireraient adhérer. Ce qui évitera à chacun de devoir payer leur propre avocat.



Infractions au préjudice de l’ONSS

Voilà ce que reproche l’auditorat du travail. Il estime que les coursiers de Deliveroo, payés à la course, sont en réalité des salariés, Deliveroo aurait donc dû payer notamment des cotisations sociales. C’est ce que défendent aussi les syndicats : les coursiers devraient être considérés comme des travailleurs salariés, et en conséquence Deliveroo devrait les déclarer comme tels, payer des cotisations de sécurité sociale et payer aux coursiers la rémunération correspondant aux barèmes et avantages en vigueur dans le secteur du transport et de la logistique, y compris le temps d’attente, non payé actuellement. Ce statut de salarié permettra de leur ouvrir des droits sociaux, que ce soit pour leur future pension, les soins de santé, les allocations en cas d’invalidité, les services d’aide à l’emploi et les allocations en cas de chômage, etc. Ce n’est le fait d’ailleurs un concurrent bien connu de Deliveroo.



En filigrane, c’est bien le modèle économique de Deliveroo qui est remis en question. Deliveroo qui menace d’ailleurs de restreindre ses activités en Belgique si elle était contrainte à l’avenir de donner des contrats salariés à ses coursiers. Deliveroo qui a déjà été condamnée à l’étranger. A Amsterdam, où elle a été condamnée à payer un fonds de pension pour ses coursiers, en Espagne aussi où la Justice l’a condamnée à payer des arriérés de cotisations sociales. Ce n’est d’ailleurs pas inimaginable, puisqu’un concurrent bien connu de Deliveroo accorde, lui, ce statut de salarié à ses coursiers belges.

Mais on n’en est pas encore là. La procédure en Justice ne fait que commencer et elle devrait durer. La prochaine audience n’aura lieu qu’en octobre 2021, le temps que les parties échangent leurs conclusions. C’est le résultat de l’ampleur du dossier et du nombre d’intervenants.