Deliveroo: la décision de la Commission relation de travail est "un signal fort"

Le fait que la Commission administrative de règlement de la relation de travail (CRT) a estimé que les modalités de travail proposées par Deliveroo sont "incompatibles avec une qualification de travail indépendant" est "un signal fort", estime samedi Me Antoine Chomé. L'avocat représente D.M., un livreur qui intervenait comme salarié de la Smart jusqu'à ce que l'entreprise de livraison de repas décide de ne plus collaborer qu'avec des indépendants.

Début mars, la Commission administrative de règlement de la relation de travail a indiqué que les éléments qui lui ont été soumis "contredisent la qualification de travail indépendant", au vu notamment du fait que le livreur peut être suivi à tout moment par GPS, de la "faible liberté d'organisation" laissée au travailleur mais aussi des "instructions précises quant à la manière de prendre livraison" des commandes.

Décision indépendante

Pour Me Antoiné Chomé, cette décision pourrait encourager les livreurs travaillant comme indépendants à introduire une requête devant le tribunal du travail pour que leur contrat soit revu. A titre juridique, elle entraîne que le client de Me Chomé, D.M., peut à présent demander un contrat de salarié à Deliveroo, que l'entreprise pourrait par contre refuser de signer.

"C'est un signal fort qui a une portée gigantesque puisqu'il ne s'adresse pas qu'à Deliveroo", poursuit l'avocat, qui évoque notamment Uber. "Nous fêtons une victoire importante", a réagi vendredi soir le Collectif des coursiers, qui avait mené plusieurs actions fin janvier. "Le business model de Deliveroo n'est pas viable." Cette décision est indépendante d'une enquête en cours de l'Inspection sociale et de l'auditorat du travail.

Deliveroo se dit "pleinement engagé avec les autorités compétentes"

La société de livraison de repas se défend en indiquant que "Deliveroo est déjà pleinement engagé avec les autorités compétentes pour expliquer la façon dont les coursiers travaillent".

Les coursiers "décident d'où, quand et à quelle fréquence ils souhaitent travailler. Cela leur permet de disposer de la liberté qu'ils souhaitent et explique pourquoi plus de 2.500 coursiers ont décidé de travailler avec Deliveroo", poursuit l'entreprise.

"À aucun moment nous n'avons été contactés par cette commission, ce que nous regrettons étant donné les informations inexactes qui semblent avoir été fournies, menant, par conséquent, à la base erronée de cette décision", ajoute Deliveroo. L'avocat de l'ancien livreur, Me Antoine Chomé, soulignait quant à lui que Deliveroo avait refusé de donner sont point de vue dans le dossier.

"Nous sommes confiants qu'après que les faits auront été exposés, le coursier sera considéré comme un travailleur indépendant, comme l'ont déjà déterminé les tribunaux britanniques et français dans des cas similaires", conclut l'entreprise.