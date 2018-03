Déjà plus de 6000 visiteurs pour le site victimes.be créé il y a un an

En un an d'existence, le site internet victimes.be, destiné à aider les victimes d'infractions pénales, a attiré pas moins de 6.401 utilisateurs différents, lesquels ont consulté un total de 24.000 pages sur le site, a indiqué mardi le ministre en charge des Maisons de justice en Fédération Wallonie-Bruxelles, Rachid Madrane (PS).

Initié après les attentats de Bruxelles, ce site a pour but de s'assurer de la pleine connaissance des droits et des obligations des victimes. Il reprend des informations destinées à accompagner les justiciables dans leurs démarches et détaille les rôles des différents services d'aide aux victimes organisés parles Communautés.

Interrogé mardi par la députée Marie-Françoise Nicaise (MR) en commission du Parlement de la Fédération, le ministre a également fait état mardi d'avancées dans la mise en place de la collaboration structurelle souhaitée entre les différents niveaux de pouvoirs en matière de d'assistance aux victimes. Des accords de coopération devraient ainsi être signés prochainement.

Suite aux attentats du 22 mars 2016, il avait également été suggéré de mettre sur pied un guichet unique destiné à centraliser toutes les informations à destination des victimes d'attentats, dans la phase d'urgence comme dans la phase de suivi.

Ici aussi, le travail avance afin d'articuler ce guichet central autour du parquet fédéral, a indiqué le ministre.

"Au niveau des Communautés, la mise sur pied d'une fonction de coordinateur du suivi psychosocial des victimes dans la phase post-aiguë d'une urgence collective est en cours de réalisation", a encore précisé Rachid Madrane.