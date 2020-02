Déjà des "ajustements" pour le Réseau express des bus wallons: des trajets en plus, des lignes en moins

Alternative à la voiture et au train, six lignes WEL (Wallonia Easy Line) ont été lancées en avril dernier, en complément des lignes régulières du réseau TEC.

Ces bus WEL sont gérés par un opérateur privé. Ils ne sont pas jaunes mais bleus, proposent entre 2 et 4 horaires aux heures de pointe, et ressemblent davantage à un car, avec une vitesse commerciale concurrentielle, climatisation et connexion WiFi.

Moins d’un an après le début de l’expérience, l’heure est au bilan pour le gouvernement wallon.

Des plus et des moins

Au rayon des satisfactions au sein de la clientèle, il y a le confort, et le prix: 5 euros par trajet, avec un maximum de 70 euros par mois et de 580 euros par an.

En revanche, les navetteurs regrettent un peu les lourdeurs du système de réservation: l’obligation d’abord de télécharger une application, ensuite de réserver chaque billet sans possibilité d’abonnement.

Modification annoncée: ces bus adopteront désormais le système de tarification et de réservation classique du réseau TEC.