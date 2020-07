Défilé, 3 minutes de silence, Te Deum : voici les détails sur la Fête nationale cette année

La crise du coronavirus a également bouleversé l’organisation de la traditionnelle Fête nationale. Ce 21 juillet 2020, les événements, cérémonies et festivités qui l’entourent seront adaptés pour répondre aux normes de sécurité sanitaire. La Fête nationale comportera par ailleurs deux thèmes, deux volets : les 75 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la mise à l’honneur des anciens combattants ainsi que "La Belgique reconnaissante, résiliente et autrement phénoménale" avec un hommage aux victimes de la pandémie et à tous ceux qui ont contribué à la lutte contre le coronavirus. Le tourisme, le patrimoine et des artistes belges seront également mis à l’avant-plan. Trois minutes de silence Le 21 juillet va se répartir un peu partout dans le pays. Sous la forme d'abord de trois minutes de silence qui seront respectées aux quatre coins de la Belgique à 10h du matin. Celles-ci rendront hommage aux victimes du coronavirus et à tous ceux, tous les métiers qui contribuent à lutter contre cette épidémie. Les cloches de toutes les églises de Belgique résonneront simultanément. Un mini-défilé et des chansons retransmises en direct Un mini-défilé aura lieu cette année. Un défilé qui rendra quant à lui hommage à la fin de la seconde Guerre mondiale. Des véhicules de l'époque défileront et un hélicoptère survolera la place. A cette "cérémonie alternative", la Chancellerie du Premier Ministre a décidé d'intégrer sa campagne "La Belgique – Autrement phénoménale" dont l’objectif est de travailler sur des actions visant à renforcer la fierté d’être belge par la mise en valeur du tourisme/patrimoine et des artistes belges. Dans cette perspective, plusieurs chansons seront interprétées par différents artistes dans des lieux "uniques" en Belgique et sur la Place des Palais. Mais en raison des mesures de sécurité sanitaire, le public ne pourra pas assister aux festivités du 21 juillet. Seules les personnes munies d’une invitation auront accès aux cérémonies. C’est pourquoi l’ensemble de la cérémonie de la Fête nationale (qui se déroulera sur la Place des Palais l’après-midi du 21 juillet) sera retransmise à la télévision et sur les réseaux sociaux. La population pourra ainsi y assister. "Si les citoyens ne peuvent être présents au 21 juillet, c’est le 21 juillet qui ira chez eux !", précise le communiqué du SPF Intérieur.

Dans le cadre des 75 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une colonne historique composée de véhicules d’époque, traversa la Place des Palais et une capsule vidéo sera diffusée sur deux écrans géants de cette même place. Ce film reprend trois témoignages d’anciens combattants qui s’expriment sur la manière dont ils ont vécu la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le traditionnel discours du Roi, tout comme l'ensemble des festivités, sera diffusé en direct sur la RTBF, comme chaque année. Te Deum maintenu sous une forme restreinte Le Te Deum aura bien lieu le matin du 21 juillet, mais sous une forme restreinte. Un Te Deum sera chanté dès 10h en la Cathédrale des Saints-Michel-et Gudule à Bruxelles en présence de la Famille Royale et des Hautes Autorités du pays. En raison des mesures sanitaires, le nombre de personnes assistant au Te Deum sera fortement restreint. Habituellement, cette cérémonie rassemble plus d’un millier d’invités. Cette année, ils se limiteront à une centaine. Trois minutes de silence seront observées en début de cérémonie pour rendre hommage aux victimes de la crise sanitaire. Ce moment de recueillement sera observé au niveau national à 10h00. Cette année, "Origami For Life", une œuvre du designer belge Charles Kaisin, est exposée dans la nef de la Cathédrale, à 8,5 mètres de hauteur. "Cette œuvre collective, composée de 20.325 origamis réalisés par des milliers de personnes à travers tout le pays, rend hommage à toutes les victimes de la pandémie et symbolise la solidarité de la population belge", indique le communiqué du SPF Intérieur.

