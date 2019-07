Déficit de la sécurité sociale : 6,3 milliards d'euros en 2024. Les syndicats veulent un refinancement

"Exsangue, la sécurité sociale doit impérativement être refinancée". C’est le cri d’alarme lancé par les trois syndicats CSC, FGTB et CGSLB.

Les prévisions sont sombres pour les années 2021 à 2024. D’ici 2024, le déficit grimpera jusqu’à 6,3 milliards d’euros. Et ce montant "ne tient pas compte du dépassement de la norme de croissance de 1,5% du budget soins de santé, dépassement évalué à 340 millions en 2020", s’inquiètent les organisations syndicales. Le constat a été tiré vendredi lors d’une réunion du Comité de gestion de la Sécurité sociale, qui s’est penché sur le rapport sur le budget 2019-2020 et les prévisions pluriannuelles 2021-2024.

Le trou dans la sécurité sociale est plus lourd que prévu pour 2019, avec une ardoise de 1,45 milliard d’euros. Un trou qui devrait être comblé par le gouvernement puisque la loi l’oblige à octroyer un financement supplémentaire via ce que l’on appelle la dotation d’équilibre. Il n’empêche cette nouvelle tombe mal pour la future majorité fédérale qui va déjà devoir faire face à un déficit du budget de l’État évalué à 11 milliards d’euros.

Le problème sera beaucoup plus aigu pour les années suivantes. Car à partir de 2021, la dotation d’équilibre, prévue par la loi ne sera plus garantie. C’est la conséquence de la réforme du financement de la sécurité sociale adoptée par le gouvernement Michel en 2016.

Une réforme du financement de la sécurité sociale contestée.

Depuis sa naissance au sortir de la seconde guerre mondiale, notre sécurité sociale est financée par les cotisations sociales des travailleurs et des employeurs. Au fil du temps se sont ajoutées d’autres sources de financement pour faire face à des dépenses en hausse et des baisses des cotisations patronales. Une partie des recettes TVA, par exemple, ou encore la fameuse dotation d’équilibre, inscrite dans la loi, par laquelle le gouvernement comble les déficits. Avec la réforme, cette dotation d’équilibre ne sera plus assurée automatiquement dès 2021 mais ajustée chaque année dans le cadre des discussions budgétaires en fonction de certains critères comme le rendement de la lutte contre la fraude fiscale ou des efforts d’économies. Les syndicats, mais aussi les mutuelles dénonçaient à l’époque cette réforme, ils craignaient de voir la sécurité sociale devenir une variable d’ajustement pour le budget de l’État. Le gouvernement Michel parlait lui de transparence et de responsabilité.

Des recettes en baisse.

Les syndicats pointent le taxshift "mal calibré" avec des baisses de cotisations sociales pour les entreprises, une croissance moindre en Belgique que dans la zone euro (1,5% dans la zone euro contre 1,2% pour la Belgique) et une création d’emplois moindre également, la multiplication des emplois précaires, "tout cela pèse sur le financement de la sécurité sociale", assènent les trois syndicats, qui pointent également le carcan de la nouvelle loi sur la formation des salaires : avec des salaires bruts qui n’augmentent pas suffisamment et donc des cotisations sociales qui n’augmentent pas non plus. Ou encore les avantages accordés aux travailleurs en remplacement de salaire et qui échappent aux cotisations sociales, un financement alternatif insuffisant, et qui ne compense pas les réductions de cotisations sociales, à cause d’une surestimation des effets retour sur la sécurité sociale…

Une priorité pour le prochain gouvernement

Les syndicats veulent faire du refinancement de la sécurité sociale une priorité pour le prochain gouvernement. Ils demandent notamment le rétablissement de la dotation d’équilibre. "La richesse produite en Belgique augmente suffisamment pour trouver des sources de financement innovantes et durables notamment par le biais d’une fiscalité juste et équitable, afin que la sécurité sociale assure une bonne protection sociale pour tous".