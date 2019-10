DéFI: trois noms pour un poste de président

Un autre parti qui se cherche un prochain président, c’est Défi. Olivier Maingain a annoncé son intention de passer la main d’un parti qu’il dirige depuis 24 ans. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’à ce dimanche soir, minuit. Pour l’heure, trois candidats sont déjà connus : François de Smet, Christophe Magdalijns, et Julie Leclercq, candidature confirmée en cette fin d’après-midi.

François De Smet

François De Smet, 42 ans, est docteur en philosophie de l’Université libre de Bruxelles. Il est également titulaire d’un baccalauréat en droit dans la même université. De 2015 à 2019, il est président directeur de Myria, le Centre fédéral Migration, organisme fédéral belge chargé de veiller aux droits fondamentaux des étrangers, d’informer les autorités sur l’ampleur des flux migratoires et de stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.

Il a également été conseiller du ministre-président de la Communauté française, Hervé Hasquin, de 1999 à 2004, sur les questions liées à l'égalité des chances et à la citoyenneté.

Entré chez Défi il y a un an et demi, élu député fédéral (l’un des deux obtenus par Défi) le 26 mai 2019.

Christophe Magdalijns

Christophe Magdalijns, 48 ans est diplômé en sciences politiques et en administration publique. Venu du PS, il est entré au FDF en 2009 Il a été bourgmestre faisant fonction d’Auderghem en remplacement de Didier Gosuin de 2014 à 2018. Député bruxellois depuis mai 2019. Christophe Magdalijns avait déjà tenté la présidence de Défi en 2015, face à Olivier Maingain et Bernard Clerfayt et n’avait obtenu que 15,6%, bon troisième.

Julie Leclercq

Julie Leclercq, 31 ans, venue elle aussi des rangs du PS (arrière-petite fille d’Arthur Gailly bourgmestre socialiste de Mont-sur-Marchienne et député wallon pendant 25 ans) a créé sa liste citoyenne " Parti social " juste avant les communales de 2018. Elle est élue conseillère communale d'Engis, passée à Défi en décembre 2018.

L’élection du nouveau président de DéFI aura lieu le 1er décembre prochain.