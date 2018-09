DéFI fait sa rentrée politique à Wavre, avec un hommage à Antoinette Spaak

DéFI effectuait sa rentrée politique ce dimanche matin à la Ferme de Bilande à Wavre, endroit symbolique sur les terres du Premier ministre Charles Michel et à un jet de pierre de la frontière linguistique. Avec pour l'anecdote un accès obligé pour les militants intéressés via Overijse, une trace de vieilles rivalités entre les deux communes... Pas banal pour des militants francophones DéFI anciens FDF.

Au final, ils étaient 350 présents à quasi un mois du prochain scrutin électoral (provincial et communal) où DéFI espère bien se renforcer tant à Bruxelles qu'en Wallonie. Bien implanté sur l'échiquier politique à Bruxelles, DéFI compte y conforter sa présence en tentant d'ajouter aux trois maïorats actuels (Auderghem, Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert) celui de Watermael-Boistfort, perdu en 2012, au minimum reconduire leur participation dans des majorités communales à Uccle, Forest, Evere, Woluwe-Saint-Pierre, Koekelberg et se déployer à l'ouest de la capitale. Mais le président Olivier Maingain espère aussi voir son Mouvement faire son entrée dans la majorité de la Ville de Bruxelles. En Wallonie, DéFI avait obtenu ses huit premiers conseillers communaux et deux premiers conseillers provinciaux en 2012. La formation amarante voudrait transformer l'essai en mettant le pied dans quelque 80 communes. Au 14 octobre, on comptera 100 listes DéFI ou apparentés en Wallonie, districts provinciaux compris.

A l'honneur ce dimanche et très applaudie la ministre d'Etat et personnalité historique du parti Antoinette Spaak, désormais âgée de 90 ans depuis le 27 juin dernier. Le président du parti, Olivier Maingain, a souligné la "combativité élégante" de celle qui n'a jamais cessé de militer en faveur de l'idéal européen, au cœur du programme et parti, et son "sens politique bien ajusté de l'analyse". Il n'a pas manqué non plus l'occasion de rendre hommage à son prédécesseur, Georges Clerfayt, fidèlement présent aux côtés des militants à chaque congrès du parti qu'il a présidé jusqu'en 1995.

Ancrage wallon

Au programme : des discours forcément, dont celui d'Olivier Maingain et du vice-président et président de DéFI Luxembourg Jonathan Martin. Lequel se réjouit de voir l'ancrage wallon se renforcer avec l'arrivée majoritairement de nombreuses personnalités de la société civile "qui n'avaient jamais fait de politique avant". De là à voir dans les communales un réel examen de passage pour l'implantation wallonne du mouvement ? "Je le pense sincèrement. Cela fait maintenant près de dix ans que nous avons lancé ce projet, c'était en 2009, il a stagné longtemps mais la crise de l'été 2017 (le changement de majorité en Wallonie enclenché par le cdH Benoît Lutgen, NDLR) - a fait que le mouvement est reparti en Wallonie, cela a été un élément prépondérant".

Mais pas question de parler d'un parti constitué de transfuges, de "déçus d'autres partis" pour Jonathan Martin : "On ne peut pas en vouloir aussi à un moment à des militants qui ont œuvré dans d'autres partis de s'être rendus compte de ce que sont les partis traditionnels et de vouloir s'engager dans une force politique qui tient un autre discours et qui a d'autres pratiques".