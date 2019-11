Défi: deux débats pour présenter les quatre candidats au remplacement d'Olivier Maingain

La valse des changements de présidents à la tête des différents partis continue : après Ecolo, Groen, le PS, le sp.a, et alors que des seconds tours sont en cours au MR et au Cd&V, la campagne chez Défi a déjà bien commencé. Plus médiatiquement, démarre ce soir le petit tour des débats entre candidats à la présidence. Débat ce mardi à Bruxelles/Woluwé-Saint-Lambert. Débat ce mercredi à Namur.

Le contexte est connu : Le président (depuis 1995, on parlait alors encore de FDF) Olivier Maingain, 61 ans, qui a déjà renoncé en mai à un nouveau siège de député fédéral (il l’était depuis 1991), confirmé bourgmestre de Woluwé en octobre 2018 (il est en poste, là, depuis 2006) a annoncé son intention de passer la main en ce qui concerne la présidence du parti.

Les candidatures pour sa succession pouvaient être déposées jusqu’au dimanche 20 octobre. 4 candidats se sont déclarés : deux Bruxellois et 2 Wallons. Et ce n’est pas faire injure à ces derniers que de penser que, pour Défi, a priori, les deux candidats de la Capitale sont donnés favoris. Mais il appartient désormais aux 6000 militants de Défi de se prononcer ; ce sera lors d’un Congrès à Louvain-la-Neuve le 1er décembre. Et histoire de ne pas faire traîner les choses – comme ailleurs : Cd&V ou MR -, si un second tour se révélait nécessaire faute de voir un des 4 décrocher aussitôt 50%, ce second suffrage serait organisé le même jour, dans la foulée.