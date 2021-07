Défense : la ministre Dedonder affirme ne pas avoir demandé le départ de Philippe Boucké, le patron du SGRS

Au cours de cette audition, Philippe Boucké face aux députés, s’est montré convaincant laissant une impression plutôt positive quant à sa volonté de procéder aux changements utiles au sein de son service après l’affaire Conings. Une appréciation semblant partagée par la ministre qui a suivi l’audition depuis son cabinet mais qui ajoute en séance ce commentaire qui laisse poindre une certaine perplexité : "j’ai entendu le général Boucké s’exprimer sur les faits et sur l’avenir avec une détermination que je n’avais, depuis le début de l’affaire et jusque-là, pas ressentie. J’en étais positivement étonnée".

et ne pas avoir compris par la suite le revirement d’attitude qui va suivre cette prestation publique: "quelle ne fut pas ma surprise, le soir même lorsque le chef de la Défense (CHOD), Michel Hofman m’a contacté pour me faire part de sa conversation avec le général Boucké à l’issue de la commission et m’informant que celui-ci ne souhaitait pas poursuivre sa collaboration à la tête du SGRS".

Dans sa conclusion, Ludivine Dedonder a réfuté tout traitement partial dans la gestion du dossier de Philippe Boucké, indiquant à l’adresse des députés les plus virulents : "Quand le général Boucké a quitté mon bureau, il m’a dit merci et on sera amené à se revoir". Quand à ceux qui s’inquiètent pour les conséquences de ce départ sur la sécurité du pays : "Parce que vous trouviez que cela allait bien au moment de l’affaire Conings et qu’il ne fallait rien faire ?" leur-a-t-elle répondu avant d'indiquer que le SGRS était provisoirement dirigé dans l'intérim par l'adjoint de Philippe Boucké en attendant l'arrivée du vice amiral Wim Robberecht le 15 août.

Le débat est provisoirement clos. Mais les effets de l'onde de choc provoquée par l’affaire Conings sont loin d’être terminés.