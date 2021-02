Défense : la frégate Léopold I part escorter le Charles de Gaulle dans le Golfe

La frégate Léopold 1 de la Marine et son équipage - jeune et très féminin - de 165 personnes appareillent, en principe lundi, pour une mission d'escorte de quatre mois du porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle qui la conduira jusque dans le Golfe persique, a-t-on indiqué de sources militaires.

La frégate embarque au total 165 personnes, dont quinze femmes. L'équipage comprend beaucoup de jeunes marins, selon une proportion de 70% de jeunes et de 30% de "plus expérimentés", selon l'état-major de la Défense.

Opérations de réparation du Charles-de-Gaulle, en 2017 - © BORIS HORVAT - AFP

La frégate gagnera d'abord Toulon pour rejoindre les autres bâtiments de la Task Force 473, placée sous le commandement du contre-amiral Marc Aussedat. Ce groupe aéronaval (GAN) sera composé du Charles de Gaulle et de son groupe aérien embarqué - avions de combat Rafale, appareils de détection radar E-2C Hawkeye et hélicoptères -, de la frégate de défense aérienne Chevalier Paul, la frégate multi-missions Provence et du bâtiment de commandement et de ravitaillement Var. Il sera épaulé par un sous-marin nucléaire d'attaque et un avion de patrouille maritime Atlantique 2.

Doivent s'y ajouter, selon Paris, des bâtiments étrangers, dont, pour le début de la mission, le destroyer américain USS Porter, ainsi que les frégates belge Léopold I et grecque Hydra. Le groupe aéronaval évoluera en Méditerranée, en mer Rouge, dans le nord de l'océan Indien et dans le golfe arabo-persique. Il participera notamment à l'opération Chammal, le volet français de l'opération Inherent Resolve (OIR) dirigée par les Etats-Unis pour combattre le groupe terroriste Etat islamique (EI, ou Daech selon son acronyme arabe).