Défense : la Belgique et le G-D de Luxembourg songent à créer un bataillon binational à Arlon

Du côté belge, on s’est montré plus prudent que François Bausch en expliquant que ce projet de bataillon binational – déjà évoqué à la Chambre par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS) , qui a admis qu’il était à l’étude – serait bien à l’agenda de la réunion Gäichel prévue début juillet. Il fait partie des "deliverables" (les projets susceptibles de déboucher sur des résultats), a confié une source informée à l’agence Belga.

Le Haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a, lui, découvert mercredi les capacités de l'avion de transport militaire Airbus A400M à l'occasion d'un vol à bord d'un appareil belge au-dessus de la Belgique.

Il a salué la coopération militaire étroite qui s'est instaurée entre la Belgique et le Luxembourg, et qui notamment conduit à la création d'une escadrille binationale belgo-luxembourgeoise de transport aérien, la BNU A400M, qui comptera à terme huit appareils basés à Melsbroek.

Josep Borrell, qui est également vice-président de la Commission européenne, a effectué un vol tactique d'une heure environ qui l'a mené, en compagnie du ministre luxembourgeois de la Défense, François Bausch, à Florennes pour un atterrissage d'assaut avec dépose d'une section de commandos et d'artilleurs et d'un véhicule RRV Fox, puis à Schaffen, près de Diest (Brabant flamand) pour une simulation de largage de parachutistes, a constaté l'agence Belga.

La ministre belge de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), qui devait également y participer, était retenue à la Chambre par un débat sur l'affaire Jürgen Conings, ce militaire d'extrême droite en fuite depuis près d'un mois.

L'A400M, baptisé Atlas, est un "fleuron de l'industrie aéronautique européenne", a souligné M. Borrell lors d'une conférence de presse à l'issue de ce vol. "L'expérience a été impressionnante", a-t-il ajouté après avoir contemplé le paysage depuis la porte latérale de l'avion, d'où sautent habituellement les parachutistes, lors d'un vol à basse altitude.

Il a salué le "remarquable exemple de coopération" entre la Belgique et le Luxembourg, qui ont fait l'effort d'acheter et d'opérer en commun huit appareils - un luxembourgeois, livré en octobre dernier et sept belges, dont le dernier est attendu en 2024, selon le général-major Frederik Vansina.

C'est un bel exemple pour le développement de l'Europe de la Défense, a ajouté M. Borrell.

Les huit A400M de la BNU doivent remplacer à terme une douzaine de C-130H Hercules opérés par la 20e escadrille de la composante Air depuis près de 50 ans et dont les derniers partiront à la retraite d'ici la fin de l'année.

Chaque A400M, équipé de quatre gros turbo-propluseurs, offre une capacité d'emport 1,5 fois supérieure à celle d'un C-130 en volume et double en poids, tout en ayant une plus grande autonomie et une vitesse nettement plus élevée, selon le chef adjoint du groupe de vol du 15e wing de transport aérien, le lieutenant-colonel Thomas Debert.