Décumul au parlement de Wallonie: un député sur 5 va devoir choisir

En Wallonie, au lendemain du scrutin, une question se pose déjà : à qui va s’appliquer le décret décumul ?

C’est la règle, et rappelons que c’est une spécificité du Parlement de Wallonie : dans chaque groupe politique, seuls 25% maximum des députés peuvent cumuler un mandat parlementaire et un mandat exécutif local (bourgmestre, échevin ou président du CPAS).

Et le décompte définitif n’est pas encore officiel, mais il semble qu’un député élu sur 5 va être confronté à un dilemme. Explications.

Casse-tête

Calcul rapide au sein des 5 partis qui composent le nouveau parlement wallon : 47 députés ne sont pas concernés, car ils n’exerceront que ce mandat régional.

13 vont probablement cumuler, grâce à leur excellent score personnel. Sous réserve, il s’agit des bourgmestres Laurent Devin (Binche), Christophe Collignon (Huy), Paul Furlan (Thuin), Jean-Charles Luperto (Sambreville), Pierre-Yves Dermagne (Rochefort), Jean-Pierre Lepine (Quaregnon), Jean-Luc Crucke (Frasnes-lez-Anvaing), Caroline Cassart-Mailleux (Ouffet), Anne Laffut (Libin), Jacqueline Galant (Jurbise), Christophe Bastin (Onhaye), ainsi que des échevins empêchés René Collin (Marche-en-Famenne) et François Bellot (Rochefort).

Et donc il reste une quinzaine de députés, 1/5e du Parlement wallon qui va devoir choisir, Namur ou leur commune.

C’est le cas par exemple, et toujours au conditionnel, des bourgmestres Dimitri Legasse (Rebecq), Benoît Dispa (Gembloux), Alice Leeuwerck (Comines), Emmanuel Douette (Hannut), des échevins Michele Di Mattia (La Louvière), Julien Matagne (Gerpinnes), Rachel Sobry (Momignies), Sabine Roberty (Seraing), André Frédéric (Theux), Françoise Mathieu (Couvin), du président de CPAS Mourad Sahli (Chapelle-lez-Herlaimont), auxquels on peut ajouter trois Ecolo dont le parti interdit le cumul, Bénédicte Linard, Christophe Clersy et Jean-Philippe Florent.

S’ils optent pour leur mandat communal, ils seront remplacés par un suppléant, mais qui ne pourra pas non plus exercer de fonction locale.

Bref, on va assister dans les prochains jours à un jeu de chaises musicales à plusieurs niveaux de pouvoir, et dans certains cas à un casse-tête.