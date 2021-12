Décret pour un impôt plus juste renvoyé à l'arriéré: "un échec", regrette Jean-Luc Crucke

Le projet de décret devant permettre la mise en place d'un "impôt plus juste" en Wallonie devait être examiné ce lundi en commission du parlement régional. Il a finalement été retiré de l'ordre du jour. "Un échec", a admis en début de séance le ministre du Budget, Jean-Luc Crucke.

"Ne pas aborder ce texte en commission ce lundi est un échec. J'ai porté ce projet depuis le début et je ne parviens pas à franchir la ligne d'arrivée", a-t-il amèrement regretté. "Je saurai en tirer les conclusions le moment venu mais je considère que la priorité, en cette fin d'année, est de doter la Wallonie d'un budget", a-t-il mystérieusement ajouté avant d'enchaîner sur la présentation du budget 2022 qui doit être débattu cette semaine au parlement régional.

Un décret qui aurait déjà dû être discuté

Le projet de décret sur un impôt plus juste aurait déjà dû être discuté au parlement le 22 novembre dernier. Il avait toutefois été retiré, à la demande des groupes parlementaires, pour être affiné. Quelques jours plus tard, la majorité PS-MR-Ecolo avait décidé de supprimer le principe de rétroactivité en ce qui concerne l'allongement de trois à cinq années du délai pour qu'une donation manuelle effectuée avant le décès ne soit pas requalifiée - et taxée - en succession. Il aurait dû revenir cette semaine sur la table des parlementaires.