Déconfinement: les sports extérieurs à nouveau autorisés, s'ils sont exercés sans contact

Le Conseil national de Sécurité (CNS) s'est réuni ce vendredi pour poser les premiers pas du déconfinement en Belgique.

Parmi les décisions prises, une certaine souplesse sera désormais appliquée pour la pratique du sport.

Alors que seul l'exercice physique (marche, course, vélo) était permis, à deux, ou en famille, on pourra à partir du 4 mai s'adonner de nouveau aux sports extérieurs, à condition que ce soient des sports sans contact. Et ce en respectant évidemment les règles de distanciation sociale. Si ces sports se pratiquent dans des infrastructures, les vestiaires et les cafétérias garderont d'ailleurs portes closes.

Autre évolution, la fameuse activité physique (marche, course, vélo) sera désormais permise accompagné de deux personnes, même en-dehors de la famille. A condition, toujours, de respecter les distances dé sécurité.

Par contre, les règles ne seront pas assouplies pour les déplacements et les rassemblements avant le 18 mai: il sera seulement envisagé à partir de cette date ("si tout va bien") d'autoriser les réunions privées à son domicile, et d'accepter plus d'invités lors des mariages.