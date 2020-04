Déconfinement : les réponses à toutes les questions que vous vous posez

La Première ministre Sophie Wilmès et les ministre-présidents des entités fédérées ont présenté dans la soirée de ce vendredi les décisions qui ont été prises quelques heures plus tôt lors du Conseil national de Sécurité. C'est une stratégie de déconfinement qui porte sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, sur la réouverture de certains commerces, sur le retour des élèves dans les écoles, sur l'usage du masque dans les transports publics et sur le "tracing" qui a été développée.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Vous vous interrogez sur d’autres points ? Posez vos questions à infos@rtbf.be