Déconfinement : la question des excursions et des résidences secondaires reportée au 8 juin

La Première ministre Sophie WIlmès a présenté ce mercredi des mesures de déconfinement qui entreront en vigueur les 10 et 11 mai. Parmi les principales annonces : des retrouvailles avec les proches, mais aussi une réouverture de certains commerces.

La prochaine phase de déconfinement devrait commencer le 18 mai. En principe, c'est lors de cette deuxième phase qu'aurait dû être présentées les conditions de reprises du tourisme. A commencer par les excursions d'une journée et les séjours dans les résidences secondaires.

"La question de l'excursion d'une journée, les séjours dans les secondes résidences ou dans les gîtes sera évoquée lors de la préparation de la phase 3 et non plus lors de la préparation de la phase 2", a précisé la Première ministre. Cette 3e phase devrait débuter le 8 juin. Mais, comme pour la phase 2, les décisions prises dépendront "de l'évolution de la situation sanitaire".

La phase 2, c'est aussi la reprise progressive des cours dans les écoles et le redémarrage de certaines commerces "de contact".

"Nous déterminerons avec les experts la faisabilité et les conditions pour la reprise des marchés, la réouverture des musées, des bibliothèques, des parcs zoologiques, des professions avec contact physique comme les coiffeurs ou les centres d'esthétique", a énuméré Sophie Wilmès.