Déconfinement et réouverture des magasins en Belgique : quatre bourgmestres demandent un délai pour l'application des directives du fédéral

Ce lundi 11 mai marque une nouvelle phase du déconfinement de la Belgique : certains magasins – de vêtements, notamment – peuvent rouvrir après des semaines de fermeture. Une réouverture fortement encadrée, pour faire respecter les mesures de distanciation sociale.

Des directives ont ainsi été envoyées aux bourgmestres… Mais trop tard, selon quatre d’entre eux, qui envoient une lettre à Pieter De Crem, le ministre de l’Intérieur. Ils demandent un délai dans l'application de celles-ci.

Maxime Prévot (Namur), Philippe Close (Bruxelles-Ville), Willy Demeyer (Liège) et Paul Magnette (Charleroi) notent que "chaque ville, en accord avec les acteurs locaux (associations de commerçants, cellules de gestion des centres commerciaux, cellules de mobilité, zone de police, etc.) a déjà veillé à prendre toutes les dispositions utiles" pour assurer la sécurité sanitaire lors de la réouverture des commerces.

Particulièrement complexe

"Compte tenu de cela, votre courrier, dont nous regrettons qu’il n’ait fait l’objet d’aucune concertation avec les autorités locales directement concernées, survient très tardivement et perturbe cette organisation minutieusement établie […] Il s’avère dès lors que plusieurs de vos prescriptions, établies de manière générale — ce qui est parfaitement indiqué au niveau des principes — mais abstraites se heurtent à la réalité du terrain et peinent à intégrer les contraintes concrètes de l’action locale. En outre, plusieurs d’entre elles se révèlent particulièrement complexes à mettre en œuvre, notamment celles relatives à la distanciation entre les places de stationnement", regrettent-ils.

Les quatre bourgmestres demandent donc un délai pour l’application de ces mesures. "Compte tenu de cela et de l’arrivée plus que tardive des consignes fédérales, nous souhaitons bénéficier de temps, à tout le moins jusqu’au prochain week-end, afin de mettre en œuvre les dispositifs établis par les villes, parfaitement dans l’esprit des directives du Conseil national de sécurité, évaluer leur efficacité et, à la lumière de cette expérience, procéder si nécessaire à leur adaptation, via l’implémentation intégrale des directives formulées dans le courrier ministériel".