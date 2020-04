Déconfinement et écoles, transports, fêtes, sports... : les réponses à toutes les questions que vous vous posez

La Première ministre Sophie Wilmès et les ministre-présidents des entités fédérées ont présenté dans la soirée de ce vendredi les décisions qui ont été prises quelques heures plus tôt lors du Conseil national de Sécurité. C'est une stratégie de déconfinement qui porte sur de nombreux aspects de la vie quotidienne, sur la réouverture de certains commerces, sur le retour des élèves dans les écoles, sur l'usage du masque dans les transports publics et sur le "tracing" qui a été développée.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Les réponses à vos questions particulières

Quand pourront reprendre les rendez-vous médicaux non-urgents?

À partir du 4 mai, le Conseil national de sécurité prévoit d'élargir "graduellement et de façon sécurisée l’accès aux soins de santé généraux et spécialisés". Pas encore de réponse précise donc, mais la volonté que "le plus rapidement possible, chacune et chacun puissent avoir accès aux soins de santé de manière à nouveau normale tout en évitant de saturer les infrastructures médicales nécessaires à la prise en charge des malades du virus".

Pourra-t-on organiser des stages pour les enfants cet été?

On ne sait pas encore. Lors de la phase 3, le 8 juin au plus tôt, le conseil national de sécurité prévoit que la question des stages devra être examinée au même titre que celle des attractions touristiques ou des voyages à l'étranger.

Quand les salons de coiffure ou d'esthétique pourront-ils rouvrir?

Les professions impliquant des contacts physiques comme les coiffeurs ou les esthéticiennes ne pourront pas exercer avant la phase 2, estimée au 18 mai au plus tôt. Il faut encore examiner si les salons de coiffure ou d'esthétique pourront rouvrir et si oui, dans quelles conditions.

Vous vous interrogez sur d’autres points ? Posez vos questions à infos@rtbf.be