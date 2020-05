Déconfinement en Belgique : retour à l’école pour les maternelles à partir du 2 juin, des primaires à partir du 8 juin

L’ensemble des cours dans les écoles primaires pourront reprendre à partir du 8 juin (avec une journée " test " possible le 5 juin).

Les consignes relatives aux distances de sécurité ( les m2 nécessaire par élève, par classe ) pourront être assouplies en ce qui concerne les élèves de primaires entre eux. Elles doivent néanmoins continuer à être d’application entre les élèves et leurs professeurs, entre les enseignants eux-mêmes et entre les enseignants et les parents d’élèves.