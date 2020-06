Déconfinement en Belgique, phase 3 : un (presque) retour à la vie normale démarre ce lundi

L'Horeca va pouvoir rouvrir ses portes moyennant des règles strictes de distanciation et d'hygiène. - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Après deux mois de confinement et un déconfinement progressif engagé le 4 mai dernier, nous passons ce lundi à la troisième phase du déconfinement. Les règles de distanciation sociale et les gestes barrières restent de mise. Mais pour plusieurs aspects, on retourne presque à la vie normale. Le 3 juin dernier, le conseil national de sécurité se réunissait pour présenter la troisième phase du déconfinement, "une phase clé […] où nous pourrons raisonner différemment", a dit la Première ministre Sophie Wilmès. On passe donc du "tout est interdit sauf…" à "tout est permis sauf…". C’est tout de même un grand pas. ►►► Lire aussi : déconfinement en Belgique : Horeca, contacts sociaux, sport… Voici tout ce qui change (ou pas) ce lundi 8 juin Nous allons désormais pouvoir augmenter notre bulle sociale, nous rendre au restaurant, les élèves de primaires vont aussi pouvoir faire leur rentrée, et on pourra même retourner en salle faire du sport. A quoi va ressembler notre vie presque normale ?

Déconfinement en Belgique : réouverture partielle de l'horeca et des cafés le 8 juin -... Conférence de presse suite au Conseil national de sécurité 03/06/20 - réouverture partielle de l'horeca et des cafés le 8 juin

La Culture respire aussi C’est un autre secteur qui va aussi pouvoir lancer son déconfinement. Si les représentations en public sont toujours interdites, les artistes vont pouvoir retourner en salle de répétition. Les activités culturelles, comme par exemple un cours d’improvisation, pourront reprendre avec un maximum de 20 personnes et avec un animateur (de même pour les activités sportives). Et ce groupe pourrait être élargi à 50 personnes à partir du 1er juillet. ►►► Lire aussi : conseil national de Sécurité : les activités culturelles reprennent sans public le 8 juin, les cinémas rouvriront début juillet Il était déjà possible de se rendre au musée ou de visiter des bâtiments du patrimoine. Mais pour pouvoir assister à nouveau à une représentation de théâtre ou se rendre au cinéma il faudra attendre le 1er juillet au moins. Et ce sera le cas avec une capacité d’accueil réduite à 200 personnes maximum. Quant aux festivals et aux kermesses, rassemblements culturels et folkloriques ou encore les fêtes de villages, ces activités resteront interdites jusqu’au 31 août.

Déconfinement en Belgique : les activités culturelles sans public peuvent reprendre le 8 juin -... Conférence de presse suite au Conseil national de sécurité 03/06/20 - les activités culturelles sans public peuvent reprendre le 8 juin

Et le sport avec Pour le sport, c’est un peu pareil que pour les activités culturelles. Il était déjà possible depuis la mise en place de la deuxième phase du déconfinement de retourner faire du sport en extérieur avec des groupes de 20 personnes tout en maintenant les distanciations sociales. Mais dès ce lundi, les férus de sport vont pouvoir à nouveau se retrouver en salle. Et les cours collectifs vont pouvoir reprendre également à condition de respecter la règle des 20 personnes. Et attention, votre salle de sport vous demandera sûrement de venir déjà en tenue car les vestiaires et les douches ne seront pas accessibles. Quant aux stages sportifs, ils ont le feu vert aussi, mais toujours limité à 20 personnes et à 50 à partir du 1er juillet. En revanche, les piscines publiques garderont portes closes ce lundi. De plus, il ne sera pas possible non plus d’enfiler ses gants de boxe ou ses crampons ce lundi. Les sports de contact restent interdits jusqu’au 1er juillet.

Déconfinement en Belgique: les activités sportives qui reprennent et celles qui restent... Conférence de presse suite au Conseil national de sécurité 03/06/20 - les activités sportives qui reprennent et celles qui restent interdites ou limitées