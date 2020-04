Déconfinement en Belgique : les jeunes en alternance, dans les secteurs essentiels, retourneront en stage dès lundi

La reprise progressive des stages en entreprises organisés par l’IFAPME et par son équivalent bruxellois (SFPME/EFP) va se poursuivre, avec, dès ce lundi, une reprise des stages pour les jeunes en contrats d’alternance dans les entreprises des secteurs essentiels.

Cette reprise ne concernera toutefois que les apprenants de 18 ans et plus, en ce compris les apprenants qui sont dans l’année de leurs 18 ans ; dans les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels ; et moyennant la garantie, par les entreprises, du respect des règles de sécurité sanitaire imposées par le Conseil national de sécurité.

►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus

►►► Lire aussi : déconfinement : les réponses à toutes les questions que vous vous posez

Les stages dans la filière de formation de chef d’entreprise, eux, ont déjà progressivement repris depuis le 20 avril dans les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels ; sous conditions là aussi des règles de sécurité imposées par le CNS.

Secteurs prioritaires

Cette reprise, qui concerne plusieurs centaines de jeunes dans les secteurs notamment de l’alimentation et du commerce, répond aux demandes des secteurs qui ont urgemment besoin de toutes les forces possibles et des étudiants eux-mêmes, a précisé le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus.