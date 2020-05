Déconfinement en Belgique: le Selor reprend les recrutements, vous pouvez déjà vous inscrire

A partir de ce lundi 25 mai, le Selor, le bureau de sélection de l'administration fédéral, "sas" obligatoire pour l'accès à une série de professions, va pouvoir reprendre ses activités après deux mois d'interruption.

Les candidats peuvent déjà se réinscrire via son site internet. Une reprise étroitement encadrée.

Il faut dire qu'il y a pas mal de retard à rattraper au plus vite. Puisque le Selor en deux mois a dû annuler 1527 entretiens et 8134 tests sur ordinateur qui auraient dû être réalisés dans ses imposants locaux bruxellois près de la gare du Nord.

Dès ce lundi, ce sera donc la reprise, reprise des tests sur PC, suivi de ses entretiens de sélection, ainsi que les tests linguistiques. Avec priorité donnée aux procédures entamées avant la crise, ainsi qu'à 146 sélections identifiées comme prioritaires.

Mais voilà, les procédures seront profondément remaniées. Entretiens en ligne, examens à distance seront multipliés. Pour les examens et recrutements physiques, l'accent sera mis sur la santé et la sécurité du personnel comme des participants.

Avec gestion du flux des visiteurs, nouvelle configuration et nettoyage des salles de tests avec ordinateurs, respect des normes de distanciation entre candidats et avec les jurys. Des examens en plus petits groupes aussi.

Le Selor est bien décidé à mettre le turbo afin de résorber son retard d’ici la fin de l’année. Dès ce mois de juin, des tests sur PC auront ainsi lieu pendant trois week-ends, afin de maximiser le nombre de candidats pouvant s’y présenter.