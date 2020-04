Déconfinement en Belgique : le port de masque obligatoire dans les transports, la SNCB approuve

L'obligation de porter un masque buccal dans les gares, sur les quais et dans les trains sera très importante dans la perspective d'une évolution de l'offre de trains, souligne-t-on à la SNCB.

La stratégie de déconfinement présentée ce vendredi soir par le Conseil national de sécurité prévoit notamment l'obligation, à partir du 4 mai, de se couvrir la bouche et le nez dans les transports en commun pour les usagers de 12 ans et plus.

"Les masques buccaux seront obligatoires à partir du 4 mai dans les gares, sur les quais et dans les trains", confirme un porte-parole de la SNCB. L'entreprise ferroviaire était elle-même demandeuse d'une telle mesure.

L'offre devra "répondre aux besoins"

Actuellement, la SNCB opère un service de trains d'intérêt national, c'est-à-dire réduit par rapport au service normal. L'opérateur ferroviaire ne transporte actuellement plus que 10% de passagers par rapport à la normale. Le taux d'occupation des trains est quant à lui de l'ordre de 4 à 5%.

Pour le 4 mai, la SNCB veut proposer une offre de trains qui "répond aux besoins" dans un contexte de déconfinement progressif. Les détails de cette offre seront précisés prochainement.

