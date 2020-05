Déconfinement en Belgique: la Wallonie lance un appel au privé pour financer la réouverture des centres sportifs

La Wallonie a débloqué 734.500 euros pour permettre la reprise sécurisée des activités sportives au sein des infrastructures de la Région.

Face aux difficultés du secteur, elle lance également un appel urgent à de potentiels partenaires privés (banques, assurances, etc.) "afin de compléter cette subvention wallonne et de permettre aux infrastructures sportives d'être équipées du matériel nécessaire - sanitaire et logistique - à leur réouverture sans frais supplémentaire", a expliqué le ministre wallon en charge du secteur, Jean-Luc Crucke (MR).

Sur le terrain, le budget octroyé par la Région sera alloué aux communes - de 1.500 euros pour les communes de moins de 5.000 habitants à 5.500 euros pour celles de plus de 50.000 habitants. Ces dernières auront ensuite la responsabilité de répartir et de placer le matériel subsidié par la Wallonie au sein des infrastructures sportives publiques et privées situées sur leur territoire.