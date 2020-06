Déconfinement en Belgique: de nouvelles mesures d'assouplissement seront annoncées ce mercredi

Un nouveau Conseil national de sécurité (CNS) se tiendra ce mercredi à 9 heures. Il s'agira d'examiner quelles mesures peuvent être prises pour poursuivre le déconfinement entamé il y a quelques semaines.

Pour rappel, la Belgique s'est lancé dans un déconfinement progressif, par étapes. Tout n'est donc pas encore rouvert. Des secteurs entiers attendent désespérément le feu vert des autorités pour pouvoir relancer leur activité. On pense notamment aux piscines, aux casinos, aux parcs d'attraction mais aussi aux réunions familiales de grande ampleur comme les mariages.

La bulle de dix personnes élargie

Limitée à quatre personnes dans un premier temps, puis élargie, depuis le 8 juin, à dix personnes, la bulle de contact devrait être revue ce mercredi lors du CNS. C'est en tous cas le souhait de plusieurs responsables politiques qui veulent donner un peu plus d'air aux citoyens. Mais attention, rappellent les experts, à ne pas aller trop vite car le virus est toujours bien présent.

Le CNS devrait aussi confirmer plusieurs annonces faites le 6 juin dernier. Ainsi, les salles de réception pour les mariages pourront rouvrir le 1er juillet, avec un maximum de 50 personnes, quitte à élargir ce nombre au fil du temps.

Cinémas, piscines et jeux

Les cinémas vont rouvrir à partir du 1er juillet. Mais cette réouverture sera accompagnée de mesures sanitaires strictes: distances de sécurité dans la salle et nombre limité de spectateurs.

Les piscines rouvriront également début juillet et là aussi, des mesures spécifiques devront être respectées. On pense notamment à la question des vestiaires et des douches. Cette réouverture ne se fera certainement pas sans difficulté pour ces établissements sportifs.

Situation identique pour les parcs d’attractions avec une réouverture le 1er juillet. Mais les parcs devront être aménagés afin d'éviter la cohue comme on peut connaitre habituellement dans ce genre de lieu.

Pas de grand rassemblement cet été

Dès le mois de mai, le Conseil national de sécurité avait été clair au sujet des "événements de masse": ils seront interdits jusqu'au 31 août. Autrement dit, pas de festival cet été en Belgique.

Cette règle ne devrait pas être revue mercredi lors du CNS. Imaginons un instant que les festivals soient organisés. C'est alors toute la stratégie de déconfinement progressif qui ne tient plus. Car les règles - et elles devraient encore être rappelées mercredi lors de la conférence de presse - ce sont bien de rester vigilants dans nos contacts et de maintenir les gestes barrières.

En revanche, à partir du 1er juillet, les événements accueillant un maximum de 200 personnes seront à nouveau autorisés. Ce serait une première étape et un petit ballon d'oxygène pour le secteur de l'événementiel.

Vers un allongement de l'heure de fermeture des cafés?

Enfin, le CNS devrait se pencher sur les derniers événements de ce week-end. Les rassemblements festifs dans les rues, après la fermeture des cafés, posent cette question: faut-il permettre aux cafés de fermer plus tard (aujourd'hui c'est 1h du matin) ou à des heures différentes histoire de ne pas retrouver tout le monde au même moment dans l'espace public? Plusieurs bourgmestres sont demandeurs d'un tel assouplissement et estiment que le CNS doit aller dans ce sens.