Déconfinement culturel en Belgique: Pierre-Yves Jeholet ouvre la porte de la reprise des captations et répétitions avant le 8 juin

Quelles perspectives de déconfinement pour le monde culturel? La conférence de presse du Conseil National de Sécurité était très attendue par un secteur aux abois avec près de 93% de pertes de revenus depuis le début de la crise.

Et le rôle de la culture, social, mais aussi économique a été mis en avant par la Première. Mais dans l'immédiat, il n'y a que les musées et les infrastructures historiques qui pourront à nouveau rouvrir leurs portes à partir de ce lundi 18 mai, à des conditions particulièrement strictes.

Pour le reste, il faut attendre le de déconfinement culturel qui sera soumis fin de semaine au GEES, le groupe d’expert pour une stratégie de sortie, a encore confirmé le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet sur Matin Première.

Mais celui-ci a ouvert une (petite) porte pour la reprise des activités en précisant que "si d’ici le 8 juin, des mesures peuvent être prises par rapport aux répétitions et aux captations, on le fera. Simplement on n’a pas voulu avancer avant le Conseil National de Sécurité et la réponse des experts du GEES pour ne pas donner de faux espoirs. Mais je sens vraiment au-delà des clivages politiques une volonté d’avancer pour aider la culture".