Déchets nucléaires : l'Ondraf lance la consultation publique sur l'enfouissement des déchets radioactifs

L'Office national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (Ondraf) a lancé mercredi la consultation publique prévue par la loi sur les incidences environnementales de l'enfouissement des déchets les plus radioactifs sur le territoire belge, présentée comme une "toute première étape décisionnelle" préalable à une future décision gouvernementale.

"Compte tenu de l'état d'avancement du dossier, la participation à la consultation publique se fera entièrement en ligne ou par écrit du 15 avril au 13 juin 2020 inclus", a précisé mercredi l'organisme dans un communiqué.

Le directeur général de l'Ondraf, Marc Demarche, a invité "tout le monde à participer" à cette consultation publique, via le site www.niras.be/sea2020.

Il a rappelé que son organisme propose le stockage géologique ou souterrain sur le territoire belge comme "destination finale" de ces déchets.

La proposition de l'Ondraf actuellement sur la table, ainsi que le rapport sur les incidences environnementales qui l'accompagne, font l'objet d'une procédure légale, qui a été formellement lancée en octobre 2019. Cette procédure, outre la consultation du public, nécessite l'avis de plusieurs instances officielles.

Les déchets dits "de haute activité et/ou de longue durée de vie", proviennent de la production d'électricité dans les centrales nucléaires, de la recherche sur l'énergie nucléaire et d'autres applications nucléaires. "Ils doivent être isolés de l'homme et de l'environnement durant des centaines de milliers d'années. Cette période est nettement plus longue que la durée de vie des bâtiments dans lesquels les déchets sont aujourd'hui entreposés en toute sécurité", souligne l'organisme public.

