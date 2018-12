Décès de Philippe Moureaux: "Homme de convictions", "figure marquante", sa mémoire saluée

La famille, dont son épouse Latifa Benaicha, ses enfants, les époux et enfants de ces derniers, indique que ceux qui souhaitent se recueillir auprès de son cercueil sont bienvenus ce mardi de 9h00 à 16h00 à la maison communale de Molenbeek pour rendre hommage à ce maïeur emblématique de la commune. La cérémonie des funérailles se fera dans l'intimité familiale.

L'homme, né à Etterbeek, a été vice-Premier ministre au fil de sa carrière politique, mais aussi ministre-Président de la Communauté française et ministre-Président de la Région bruxelloise.

"Un mentor", "une empreinte indéniable": Hommages et condoléances

Sur Twitter, des personnalités politiques ont rendu hommage à Philippe Moureaux et adressé leurs condoléances. "Figure marquante et complexe, il laissera une indéniable empreinte", a notamment réagi Ahmed Laaouej, chef de groupe PS à la Chambre. "Condoléances à ses proches et à sa famille politique", a écrit de son côté Olivier Chastel, président du MR.

"Nous avons souvent croisé le fer avec Philippe Moureaux sur le terrain politique. Il était un homme de convictions profondes. Retenons la loi contre le racisme et la xénophobie qui favorise le vivre ensemble", a Tweeté Charles Michel.

Au-delà des divergences...

Le bourgmestre de Saint-Josse-Ten-Noode, Emir Kir, a lui appris "avec énormément de tristesse" le décès de Philippe Moureaux, l'un de ses "mentors en politique". "Un ami, un homme de grandes convictions s'en est allé... Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."

"Au-delà des divergences qui l'ont opposé aux libéraux tout au long de sa carrière", le ministre des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders salue la mémoire de Philippe Moureaux, "qui a marqué les dernières décennies de notre vie politique. Je présente à sa famille, à ses amis, à ses proches mes sincères condoléances".

Après un long combat contre la maladie, à l’image de ce que fut sa vie politique, Philippe Moureaux s’en est allé. Figure marquante et complexe, il laissera une indéniable empreinte. Toutes mes pensées amicales à ses proches, à Catherine en particulier. RIP. — Ahmed Laaouej (@AhmedLaaouej) 15 décembre 2018

Philippe #Moureaux nous a quittés. Condoléances à ses proches et à sa famille politique. — Olivier Chastel (@OChastel) 15 décembre 2018