Décès de Leopold Lippens : vague de réactions des politiques vers Knokke

Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre vendredi, après l’annonce du décès du bourgmestre de Knokke-Heist, Leopold Lippens. "C’était un visionnaire. Il a fait Knokke-Heist", a commenté le gouverneur de la province de Flandre occidentale, Carl Decaluwé.

A lire aussi : Leopold Lippens, le bourgmestre au franc-parler de Knokke-Heist est décédé

"Nous savions qu’il était gravement malade, mais son décès est malgré tout une surprise", ajoute le gouverneur. "On n’en fait plus, des bourgmestres comme lui. Il avait des avis marqués et ce n’était pas toujours facile de travailler ensemble, mais j’avais énormément de respect pour l’homme" qu’il était. "Lippens était Knokke-Heist, et Knokke-Heist était Lippens", conclut-il.

Lippens était Knokke-Heist, et Knokke-Heist était Lippens

C’est le premier échevin de la commune côtière, Piet De Groote, qui va devenir temporairement bourgmestre faisant fonction.

Le président du CD&V, Joachim Coens, par ailleurs bourgmestre de la commune voisine de Damme, a remercié via Twitter le défunt pour la collaboration "toujours agréable". Le comte était un "visionnaire, totalement dévoué à sa commune", souligne le président de parti. Sa coreligionnaire, la ministre flamande Hilde Crevits, a elle aussi souligné son dévouement à sa commune "adorée", Benjamin Dalle (également ministre flamand CD&V) évoquant un "monument et roc".

Un monument et roc

Du côté libéral, le président de l’Open Vld, Egbert Lachaert, parle d’un "visage connu de la région côtière". Le ministre fédéral Vincent Van Quickenborne (Open Vld) estime que la politique belge perd "une légende". "Un bourgmestre particulier. Proche de ses habitants. A la vision souvent osée".

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a lui aussi transmis ses condoléances aux proches via Twitter, soulignant l’action de Leopold Lippens pour sa commune qu’il a "placée sur la carte" et saluant "un romantique, 'le cœur sur la langue'". "Une certaine incarnation de la Belgique, aussi".