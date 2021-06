Décès de Jürgen Conings: selon le Parquet fédéral, l'autopsie devrait confirmer l'hypothèse de suicide par arme à feu. La compagne de l'homme a été interrogée comme suspecte ce samedi

Ce dimanche, le corps sans vie d’un individu de sexe masculin a été retrouvé dans les bois de la commune de Dilsen-Stokkem (Limbourg). En début de soirée, Ann Lukowiak, du Parquet fédéral a confirmé qu’il s’agissait bien de Jürgen Conings. Vers 21 heures, le Parquet affirmait également que l'autopsie qui sera pratiquée dimanche soir et lundi matin devrait confirmer l'hypothèse du suicide par arme à feu.

D'après les résultats du laboratoire et du médecin légiste, la dépouille serait bien celle du militaire. On ignore depuis combien de temps le corps gisait dans cette zone boisée. Le cadavre sera déplacé dimanche soir, précise le parquet fédéral.

La compagne de Jürgen Conings avait été interpellée et interrogée, samedi, en tant que suspecte dans le cadre de la disparition du militaire, a déclaré son avocat au micro de VTM Nieuws confirmant une information du Belang van Limburg parue dimanche après-midi.

"Je regrette que des informations aient filtré à ce sujet. Et je veux être très clair sur un point : ma cliente n'a rien à voir avec ces faits", a insisté l'avocat. D'après lui, les inspecteurs soupçonnaient la petite amie de Jürgen d'être toujours en contact avec son compagnon. "Mais en fin de compte, elle n'a jamais été officiellement suspectée."

L'avocat veut maintenant qu'on laisse sa cliente tranquille. "Elle a traversé une période très difficile ces dernières semaines. Elle a vraiment vécu l'enfer. Cette dame n'a donc rien à voir avec les idées ou les projets de Jürgen Conings", a-t-il déclaré. "Je peux vous dire qu'elle se posait au moins autant de questions que la police."

Un fusil anti-émeute à côté de la dépouille

Désormais, le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE), le service de déminage de l'armée, et une équipe d'intervention de la Croix-Rouge flamande ont quitté le bois de Dilsen.

La police continue de tenir à distance une trentaine de curieux, dont une vingtaine de journalistes belges, allemands et néerlandais.

Selon les informations disponibles, un fusil anti-émeute se trouvait à côté de la dépouille, de même qu'une arme de poing 5.7, une hache et un canif. Le corps était déjà dans un état de décomposition avancé. Jürgen Conings a été retrouvé à quelques kilomètres de l'emplacement de son Audi Q5 et de l'endroit où un sac à dos militaire contenant des provisions, des munitions et des médicaments a été retrouvé plus tard.

Plus tôt dans l’après-midi, le Parquet fédéral avait déjà laissé entendre que, selon les premiers éléments de l’enquête, il s’agirait de Jürgen Conings, disparu depuis le 17 mai. C’est donc à présent confirmé.

Selon le communiqué diffusé par le Parquet fédéral, "la cause de la mort est probablement, selon les premières constatations, imputable à un suicide par arme à feu, mais cette cause devra être établie lors d’une expertise médico-légale à venir".

Dans son communiqué, le Parquet fédéral avait ajouté qu’aucune autre information ne sera communiquée pour l’instant. "Il est demandé aux médias de respecter l’intimité de la famille du disparu" avait communiqué le Parquet fédéral, promettant un nouveau point sur la situation en fin de journée en collaboration "avec le centre de crise".

Plusieurs médias du nord du pays avaient lancé l’alerte avant que le Parquet fédéral ne confirme l’information.

