Décès de Jozef Chovanec : la juge d'instruction reste aux commandes de l'enquête mais de nouveaux devoirs auront lieu

La Chambre des mises en accusation a confirmé la juge d’instruction Wauthier (Charleroi) à la direction de l’enquête sur les circonstances de la mort de Jozef Chovanek.

La famille du défunt avait sollicité un contrôle de l’instruction en mettant en évidence le retard de l’enquête et le refus initial d’organiser une reconstitution. Plusieurs requêtes avaient été introduites par la défense.

Comprendre ce qui s’est passé dès le départ de l’intervention policière

La possibilité d’une " évocation " existait en droit, soit la possibilité que l’enquête soit confiée aux magistrats de la cour d’appel. Mais au final dans l’intérêt de l’enquête, la Chambre des mises en accusation a estimé préférable de laisser la direction de l’enquête dans les mains de l’actuelle juge d’instruction.

Les magistrats de la Cour d'appel ont aussi donné satisfaction à une série de demandes de la défense notamment en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la reconstitution des faits aura lieu. Elle se fera depuis le départ des premiers échanges entre les policiers et Jozef Chovanek jusqu’aux locaux de la police aéroportuaire et dans la cellule où les images ont été enregistrées. La défense pourra à cette occasion poser les questions qu'elle souhaite éclaircir.

Mieux cerner la personnalité de Jozef Chovanek sur le plan médical et psychologique

Il est aussi question d’identifier et d’entendre certains passagers et d'autres témoins de l’intervention policière. De même que d’entendre le témoignage de la personne qui a conduit Jozef Chovanek à l’aéroport. L'objectif étant de mieux cerner tous les éléments de contexte précédant le décès du ressortissant Slovaque.

Il s’agira aussi de s’intéresser plus en détails aux activités professionnelles de Jozef Chovanek et à son état médical et psychologique.

Une commission rogatoire se rendra en Slovaquie pour recueillir des informations.