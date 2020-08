Décès de Jozef Chovanec au BSCA en 2018: la Slovaquie avait demandé une explication trois jours après les faits

Décès d'un passager au BSCA en 2018: l'ambassade de Slovaquie a demandé une explication 3 jours après les faits (PRESS) - © Tous droits réservés

Affaire Josef Chovanec : intervention policière critiquable ? - C'est vous qui le dites -... Depuis quelques jours, l’affaire Jozef Chovanec, le passager mort après son arrestation à l’aéroport de Charleroi, refait surface. Depuis lors, la police essuie de nombreuses critiques, des membres de la direction font un pas de côté et une enquête a été ouverte. Les faits remontent à 2018, ce passager est totalement confus lorsqu’il est arrêté et mis en cellule où il se cogne la tête contre les murs, forçant la police à le maîtriser. Sur les images de vidéosurveillance, on voit également une policière effectuer le salut nazi. Est-ce que tout est critiquable dans cette intervention ?