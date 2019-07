Début de fumée blanche à Bruxelle : l'accord de gouvernement pour lundi ?

Les négociateurs bruxellois ont approuvé en première lecture un projet d’accord de gouvernement, a confirmé la négociatrice, Laurette Onkelinx, par ailleurs présidente de la Fédération socialiste bruxelloise. Une deuxième lecture et des contacts informels seront organisés dans le courant du week-end au niveau des sherpas. Tout n’est pas encore terminé, à cependant précisé l'élue socialiste. "Il y a encore un certain nombre de points à trancher". Ils le seront en principe lundi, les parties prenantes – PS, Ecolo, Défi et Brussels One, Groen et l’Open-Vld – doivent se retrouver vers midi.

Le MR reste à la porte

Si le point final au programme de gouvernement bruxellois n’est pas encore (tout à fait) définitif, les négociateurs bruxellois ont définitivement et officiellement décliné la demande du MR qui – fort de son retour dans le jeu en Wallonie et en fédération Wallonie-Bruxelles – avait manifesté le souhait d’un portefeuille ministériel en région bruxelloise au nom de la "symétrie". "La demande du MR n’a en tout cas pas interféré dans nos travaux, il n’y a pas eu de rupture ni de suspension", a précisé Laurette Onkelinx.