Débattre d'un pacte social ? "Pas question de compromissions" dit Raoul Hedebouw (PTB)

Raoul Hedebouw (PTB) - © RTBF

L'invité de Matin Première: Raoul Hedebouw - FG(P)TB ? - 10/06/2020 L’éviction de Robert Verteneuil de la présidence de la FGTB est-elle dictée par une quelconque radicalisation du syndicat sous l'impulsion du PTB ? Raoul Hedebouw, porte-parole du parti et député fédéral PTB répond aux accusations, ce mercredi, dans la matinale. En quoi est-ce un signal sur l’échiquier politique francophone ? Le nouveau pacte social, dessiné par Robert Verteneuil et le président du MR, G-L Bouchez (élément déclencheur de la crise) est-il problématique ? Qu’est-ce que cela traduit du climat et des enjeux politiques du moment ?