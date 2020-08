Le Parlement rwandais "préoccupé" par le choix d'une experte de la commission spéciale sur la colonisation

Bruxelles : Que faire des symboles de la colonisation ? - JT 19h30 - 29/07/2019 Nous sommes encore loin d'avoir un gouvernement fédéral, on l'a dit en début de journal. En Région bruxelloise, par contre, un exécutif est formé. Et on s'intéresse ce soir à un des points de son programme : la question de la décolonisation. Le gouvernement bruxellois a indiqué qu'il entamerait une réflexion sur tous ces symboles de la colonisation encore présents dans l'espace public. Et ils sont nombreux, comme en témoigne cette visite guidée de la commune de Forest.