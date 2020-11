De nouvelles bottines pour tous les militaires belges

L'armée dotera l'an prochain tous ses militaires, qu'ils soient d'active ou membres de la réserve active, de nouvelles bottines achetées à la société allemande Lukas Meindl, a-t-elle annoncé jeudi.

"Deux types sont prévus: un modèle all-weather (tous temps) avec membrane Gore-tex et un modèle hot&dry", a précisé la Défense sur son site internet.

Les bottines all-weather sont "robustes, imperméables et respirantes". Elles sont adaptées à une utilisation intensive dans un climat tempéré aux températures extérieures comprises entre -5 °C et +25° C.

Les bottines hot/dry sont quant à elles semblables à l'autre modèle, mais sans la membrane Gore-Tex. Ces bottines seront ainsi plus légères et permettront d'avoir une plus faible transpiration. Elles maintiennent la peau sèche plus longtemps et sont donc mieux adaptées à des températures plus élevées. Même sans membrane Gore-Tex, cette "combat shoe" reste très imperméable, a assuré la Défense.

Deux couleurs sont actuellement encore envisagées: le noir et le brun clair.

Le modèle marron foncé est une version qui peut être portée lors de missions en forêt ou dans le désert.

Le même modèle sera également fourni pour le personnel de la Marine, mais dans une version noire.

Pour garantir la qualité, le confort et l'utilisation, des tests ont été effectués, notamment sur un simulateur de marche. Plus de 300.000 cycles de randonnée ont démontré que les semelles et le cuir sont très résistants à l'usure et que les bottines restent étanches.

Le montant de ce contrat n'a pas été révélé, mais les livraisons débuteront en avril 2021.