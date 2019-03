De nouveaux centres pour les victimes de violences sexuelles verront le jour

Trois nouveaux centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles verront le jour à Charleroi, Anvers et Louvain. C'est ce qu'a annoncé mardi le ministre fédéral en charge de l'Égalité des chances, Kris Peeters.

Les trois centres existant déjà à Bruxelles, Liège et Gand verront quant à eux leur financement pérennisé. Un budget de 4,5 millions d'euros a été prévu. C'est ce qu' a précisé le vice-Premier ministre CD&V, à l'occasion d'une visite à l'hôpital universitaire de Gand qui héberge depuis 2017 le premier projet-pilote en la matière.

Ces centres sont reliés aux hôpitaux et offrent divers services aux victimes de violences sexuelles, de l'examen médical aux services de police, en passant par ceux du ministère public.

En un peu plus d'un an, les centres ont pu aider 1281 victimes. Ce qui semble aussi les aider à porter plainte. "Près de 7 victimes sur 10 qui se signalent auprès de la centrale ont porté plainte auprès de la police", a souligné le ministre. "Les victimes apprécient le fait que tous les services - de l’examen médical au traitement des traumatismes, en passant par la police et le ministère public - soient réunis en un seul lieu. Il y a par ailleurs une forte propension à porter plainte. Près de 7 victimes sur 10 qui se sont présentées aux centres ont porté plainte à la police. Pour les violences sexuelles, ce chiffre n'est normalement que d'environ 10 pour cent. Jusqu'à présent, les centres fonctionnaient comme un projet pilote, mais vu les excellents résultats, nous avons décidé de les rendre permanents. Nous avons libéré les fonds nécessaires à cette fin. Parallèlement, nous doublerons également le nombre de centres, qui passera de trois à six", a ajouté Kris Peeters.