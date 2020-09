De nombreux nouveaux départements français et le Luxembourg (re)passent en zone rouge

Attention, ces interdictions de voyager en zones rouges seront remplacées dès vendredi 25 septembre par des avis déconseillant strictement de voyager dans ces zones, a expliqué le ministre des Affaires étrangères, Philippe Goffin, dans le but "d'une plus grande coordination européenne", annonce le diplomate dans un communiqué. Celui-ci souligne toutefois que la quarantaine et le dépistage restent obligatoires au retour d'une zone rouge.

C'est un retour à la formulation des avis de voyages telle qu'elle existait avant la crise du Covid, indique le cabinet du ministre.

Le ministre compte désormais sur la responsabilité individuelle, les Belges ayant selon lui été "jusqu'à présent très respectueux des règles dans la grande majorité".

"Il n'y a techniquement plus de sanctions, mais l'information reste très forte. On sait qu'on met nos proches en danger et qu'on n'a plus les mêmes capacités de se déplacer en toute quiétude", conclut-il.