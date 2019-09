Beaucoup d'agences Thomas Cook pourraient rester fermées aujourd'hui

Le syndicat libéral CGSLB a suggéré aux agences Thomas Cook et Neckermann du pays de rester fermées ce mardi. En cause, le manque d’informations et de consignes claires dont disposent les employés de ces agences. Selon le syndicat, les travailleurs ne sont pas en mesure de répondre aux très nombreuses questions posées par les clients inquiets. Le syndicat libéral estime donc préférable pour ces travailleurs de ne pas ouvrir les agences et surtout de se rendre au siège social à Gand pour réclamer des éclaircissements.

Il y a 91 agences du groupe Thomas Cook en Belgique (Thomas Cook et Neckermann). Le groupe emploie 600 personnes dans le pays.