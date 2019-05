De l'évasion de Dutroux à l'échec de la conciliation en 2010: qui est Johan Vande Lanotte, l'informateur flamand désigné par le Roi?

Ce jeudi de l'Ascension n’aura pas été de tout repos pour certains hommes politiques belges. Parmi ceux qui ont dû mettre le pied à l’étrier malgré le jour férié, Johan Vande Lanotte, désigné informateur par le Roi aux côtés de Didier Reynders. Socialiste flamand et homme d’expérience ayant participé à plusieurs reprises à des gouvernements, l’homme semble taillé pour la fonction, bien que son parti n’est pas sorti indemne du scrutin du 26 mai.

L’élu s.pa connaît bien les hautes sphères de l’état. Par son expertise de professeur de droit constitutionnel, d’abord, mais aussi par les années durant lesquelles il a été vice-Premier ministre et président du parti des socialistes flamands. S’atteler à la création d’un gouvernement n’est pas une tâche inconnue pour le socialiste, il avait déjà endossé le rôle de "conciliateur" royal en 2010, une mission restée vaine mais qui n’a pas entaché les bons rapports qu'il entretient avec les partis francophones. En 2017, il avait cependant décidé de faire un pas de côté, rangeant la politique au placard, de manière très temporaire.

Il s’est néanmoins présenté – sans succès – aux législatives du 26 mai avant de subir le revers d’une alliance entre la N-VA et l’Open VLD. Il a été contraint de céder en janvier dernier l’écharpe maïorale à Ostende. S’il affirmait qu’il ferait "autre chose" s’il n’était pas réélu bourgmestre de la commune balnéaire, il semble que le socialiste a trouvé, temporairement du moins, de quoi occuper ses journées jusqu’au 6 juin, date donnée par le roi aux informateurs pour rendre leur rapport.

Une mission de conciliation avortée en 2010

Rares sont ceux qui ne gardent pas en tête les 561 jours durant lesquels la Belgique est restée sans gouvernement. Durant ce grand blocage politique, Johan Vande Lanotte a fait partie des personnes missionnées par le roi Albert II afin de débloquer la situation. Du 21 octobre 210 au 26 janvier 2011, l’élu s.pa avait été nommé "conciliateur royal". Une mission particulièrement difficile tant la confiance entre les différentes parties prenantes semblait entamée, ce qui a valu à notre pays un record sans gouvernement.

"You can lead a horse to water, but you can’t make it to drink", littéralement "Vous pouvez conduire un cheval à l’abreuvoir, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire", c’est par ces mots que l’ancien ministre avortera sa mission de "concilier l’inconciliable", selon certains analystes, en 2011. Un aveu de faiblesse pour l’élu mais surtout un constat : celui d’une volonté insuffisante des partis autour de la table d’avancer dans la même direction.

En guise de point final à sa mission, il évoquera l’absence de réponse CD & V et de la N-VA à une note, destinée à débloquer la situation. Signal décisif d’un "manque de volonté", dénoncée lors d’une allocation publique.

Expérience des hautes fonctions

C’est en 1994 qu’il endosse pour la première fois la fonction ministérielle au niveau fédéral en devenant ministre de l’Intérieur suite à la démission de Louis Tobback. Mais à cette époque, la pression est grande : l’affaire Dutroux et la politique d’asile laissent des traces, notamment avec l’évasion de Marc Dutroux. L’élu s.pa est contraint de démissionner à son tour et retourne sur les bancs de l’hémicycle avant de se présenter à nouveau aux élections de 1999.

Coup de poker gagnant puisque Johan Vande Lanotte intègre à nouveau le gouvernement, cette fois-ci "arc-en-ciel" et pose ses cartons dans le cabinet ministériel du Budget. Après les élections de 2003, l’homme parvient à garder ses fonctions et ses compétences, il reste ministre du Budget dans la violette. Un ministère qu’il quittera en 2005 pour prendre la tête des socialistes flamands.

Après un passage à vide au niveau fédéral, l’élu revient au-devant de la scène en s’octroyant une place stratégique au sein du gouvernement Di Rupo en 2011. Il est alors nommé Vice-premier ministre, ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord en 2011.

Un CV bien rempli

Né le 6 juillet 1955 à Poperinge, une ville située dans la province de Flandre Occidentale, l’homme est aujourd’hui âgé de 64 ans. Il étudie les sciences sociales et politiques à l’Université de Gand, puis à Anvers. Il complétera ensuite son cursus à Gand et à Bruxelles ajoutant le droit à son Curriculum Vitae. Aujourd’hui, il est encore enseignant à l’Université de Gand.

Sa carrière a commencé en 1978 lorsqu’il est devenu collaborateur du service de rénovation urbaine de la ville de Gand. Il s’est ensuite inscrit au barreau de Gand et est devenu auditeur au Conseil d’Etat.