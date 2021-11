De fortes pluies inondent les rues dans le Westhoek en Flandre occidentale

De fortes pluies sont tombées dimanche sur la région du Westhoek en Flandre occidentale. Des inondations ont été recensées dans plusieurs endroits notamment à Gistel. Plusieurs ruisseaux ont débordé et des rues ont été inondées.

Les pompiers de la zone Westhoek ont été appelés à 37 reprises pour des inondations principalement à Alveringem, Lo-Rening et Popering. "La plupart des interventions concernaient des rues inondées car des fossés ne pouvaient plus absorber la grande quantité d'eau de pluie", a déclaré le service d'incendie."Des sacs de sable ont également été placés ici et là pour protéger les maisons de la montée des eaux." De nombreuses caves et des rues ont aussi été inondées dans la région de Gistel.