De faux CST à 350 euros sur Internet

L’affaire de ce médecin repéré par l’Aviq pour avoir encodé plus de 2000 faux certificats de vaccination dans la base de données Vaccinet n’est qu’un révélateur des fraudes qui existent autour des "pass sanitaires".

Sur le Net, un marché parallèle s’est développé à destination des personnes non vaccinées ou qui ne sont pas dans les conditions pour obtenir un Covid Safe Ticket en bonne et due forme. Visiblement, en toute illégalité, il est possible de trouver un Covid Safe Ticket.

Notre rédaction en a trouvé un qui sévit via l’application de messagerie Telegram. Pour 350 euros, il garantit un CST valable et encodé dans la base de données belge.