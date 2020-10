De Croo I, le premier gouvernement fédéral paritaire: une vraie avancée pour la place de la femme?

L'avènement du gouvernement De Croo est aussi celui du premier exécutif paritaire en genre à ce niveau de pouvoir en Belgique, un élément largement souligné jeudi même si le noyau de cette équipe reste encore très majoritairement masculin.

Sur les 20 membres du gouvernement Vivaldi (socialistes, libéraux, écologistes et CD&V), dix sont des femmes, une parité jamais atteinte à ce niveau en Belgique.

Le chef du gouvernement, Alexander De Croo (Open Vld), s'est aussi illustré ces deux dernières années dans les cercles diplomatiques internationaux en défendant, à travers son ouvrage "Le siècle de la femme" (2018), l'égalité des genres, un thème cher aussi à d'autres formations de sa coalition.

Kern déséquilibré mais...

Cette parité en nombre ne s'accompagne toutefois pas d'un poids égal dans la répartition des compétences. Avec les seules Sophie Wilmès et Petra De Sutter, respectivement vices-Premières ministres MR et Groen, les femmes sont largement sous-représentées (deux sur huit) parmi les membres du conseil ministériel restreint, le "kern" de l'exécutif fédéral qui tranche les dossiers les plus sensibles.

...les fonctions régaliennes aux femmes, et trois grandes "premières"

D'aucuns souligneront en revanche l'importance régalienne des ministères de Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense, tous trois dévolus à des femmes (Sophie Wilmès pour le MR, Annelies Verlinden pour le CD&V et Ludivine Dedonder pour le PS). Ainsi que l'importance acquise ces dernières années par certains autres ministères comme l'Environnement et le Climat (Zakia Khattabi pour Ecolo) ou l'Energie (Tinne Van der Straeten pour Groen).

La ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) sera rapidement sous le feu des projecteurs avec le début de polémique sur l'accord Vivaldi concernant la pension minimale.

Ce gouvernement fédéral est par ailleurs le premier à accueillir dans ses rangs une personne transgenre, avec Petra De Sutter (Groen).

L'arrivée du ou de la futur(e) commissaire de gouvernement "Covid" modifiera encore légèrement le rapport paritaire. Quant à la présidence de la Chambre, elle revient elle aussi à une femme: Eliane Tillieux (PS).